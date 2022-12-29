据新华社北京12月28日电 （记者戴小河）中国石化28日宣布“深地工程”再获突破，公司部署在四川盆地的风险探井——元深1井顺利完钻，完钻井深8866米，创下新的深度纪录。

据介绍，超8000米钻探会遇到多项世界性难题，比如深地超高温对钻井液稳定性、抗污染能力要求高，超8000米取岩心难度大且耗时长等。中国石化勘探分公司与钻井、测录井施工单位开展联合攻关，形成了超深钻井5项关键技术，有力支撑我国深层、超深层碳酸盐岩油气勘探开发实现突破发展。

位于四川盆地的涪陵页岩气田是我国首个商业开发的大型页岩气田，自2012年底实现重大勘探突破，10年来涪陵页岩气田已累计探明储量近9000亿立方米、产气532亿立方米，创造中国页岩气田累产新纪录。

(责编：胡永秋、白宇)

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