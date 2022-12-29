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我国推进防沙治沙高质量发展

规划到二〇二五年完成沙化土地治理一亿亩

2022年12月29日08:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月28日电  （记者寇江泽）记者近日从国家林业和草原局获悉：由国家林草局会同国务院有关部门编制的《全国防沙治沙规划（2021—2030年）》（以下简称《规划》）经国务院审批同意，已于近日正式印发实施。《规划》提出，到2025年，规划完成沙化土地治理任务1亿亩，沙化土地封禁保护面积3000万亩；到2030年，规划完成沙化土地治理任务1.86亿亩，沙化土地封禁保护面积0.9亿亩。

　　《规划》坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，按照保护优先、重点修复、适度利用的总体思路，依托全国重要生态系统保护和修复重大工程，以全国防沙治沙综合示范区为引领，以筑牢北方重要生态安全屏障为重点，以保护生态和改善民生为目标，充分调动各方面力量，广泛开展国际合作交流，全力推进防沙治沙高质量发展。

　　《规划》统筹考虑沙化土地空间分布、治理方向的相似性及地域上相对集中连片等因素，将沙化土地划分为干旱沙漠及绿洲，半干旱，青藏高原高寒，黄淮海平原半湿润、湿润，沿海沿江湿润等五大沙化土地类型区、23个防治区域。根据沙化土地分布特点和水资源承载能力，确定7个重点建设区域，即3个优先治理区和4个优先预防区。

　　同时，《规划》还明确分类保护沙化土地。坚持预防为主、保护优先，实行沙化土地分类保护，全面落实各项保护制度，充分发挥生态系统自然修复功能，促进植被休养生息，从源头上有效控制土地沙化。强调对于原生沙漠、戈壁等自然遗迹，坚持宜沙则沙，强化保护措施，力争实现应保尽保。

　　《规划》要求推进重点区域沙化土地综合治理。在科学评估水资源承载能力的基础上，突出重点建设区域，统筹山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理，依靠科技，总结概括了四大类、共11种常见的修复措施，高质量开展生态修复。“十四五”时期，3个优先治理区沙化土地治理任务4869万亩，约占同期全国防沙治沙任务总量的一半。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月29日 13 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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