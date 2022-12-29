本报北京12月28日电 （记者吴月辉）27日，中国科学院科技战略咨询研究院、中国科学院文献情报中心与科睿唯安联合发布《2022研究前沿》报告和《2022研究前沿热度指数》报告。报告评估了中国、美国、德国和日本等国家在十一大学科领域的110个热点前沿和55个新兴前沿的研究活跃程度。

中国科学院科技战略咨询研究院院长潘教峰表示，《2022研究前沿》反映出当前科学研究的趋势特点：人工智能赋能各学科领域并开拓科学研究新范式；地球科学重大突破仍是一段时期内保障“能源安全”的主要科技支撑；“粮食安全”和“健康问题”的解决需要“基因组技术基础研究”方面的开放大科学计划；深空探索和微观调控不断拓展物质科学知识体系的边界；挑战人类认知极限的复杂前沿问题日益打破自然科学、工程科学和社会科学研究的界限。

据介绍，从十一大学科领域整体层面的研究前沿热度指数来看，中国稳居第二；从科学领域具体热度指数得分来看，中国在农业科学、植物学和动物学领域，生态与环境科学领域，化学与材料科学领域，物理学领域均排名第一。

《 人民日报 》（ 2022年12月29日 10 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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