滕继濮

原标题：吕梁山上建起云端产业

计算速度4550万亿次每秒、累计服务用户1000余家、3亿核时输出机时……这是一份来自山西省超级计算中心“天河二号”超级计算机吕梁机组的“成绩单”。走进位于吕梁市的山西省超级计算中心，两台黑色的“庞然大物”分外引人注目。这正是“成绩单”背后的答卷者——“天河二号”超级计算机。

吕梁市位于山西省西部，这里曾经有不少山区贫困县。2020年，山西省超级计算中心依托吕梁市高新技术发展研究院所属的吕梁云计算中心成立，曾经的贫困山区建起了“云端产业”，成为该市高质量发展的新名片。

“作为山西省超级计算中心部署的业务主机，‘天河二号’超级计算机表面由无数个电脑主板组成。”山西省超级计算中心主任郭卫卫介绍，该“天河二号”超级计算机组运算1小时相当于13亿人同时用计算器计算104年。

“党的二十大报告提出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。超级计算能力是衡量一个国家或地区科技核心竞争力和综合国力的重要标志，超级计算中心的建设发展是我们走好高质量发展之路的重要一环。”山西省吕梁市高新技术发展研究院院长侯光钰说。

在山西省超级计算中心的大厅里，记者看到一幅形似血细胞的展板，工作人员介绍，这是2020年配合北京大学谢正伟教授团队承担的新冠病毒药物筛选项目。山西省超级计算中心成员仅用5个小时就完成了生物制药软件的安装适配，又通过自主开发单核程序在多核节点上的超大规模并行程序，将计算效率提升了20余倍。

在项目运算中，山西省超级计算中心成功完成1000万次的计算运行任务，通过对6000多种药物分子化合物筛选，成功选出7种对新冠病毒具有较好抑制作用的药物分子化合物。

近年来，基于“天河二号”超算平台，山西省超级计算中心与山西交通科学研究院合作完成大件运输时桥梁实时安全评估、太原市轨道交通2号线盾构隧道开挖对周边建筑影响分析、新疆在建高速隧道抗震动力分析等复杂结构的安全评价与仿真分析，都有效推动了后者的技术和产业创新。

山西省超级计算中心相关负责人表示，目前山西省超级计算中心打造了自主可控的“天河云”品牌，先后为60多家单位提供了政务云服务，支持了130多项国家重要项目，主要应用于煤化工与新材料、气象科学、工业设计、爆炸模拟等领域。

“值得一提的是，在北京冬奥会期间，山西省超级计算中心与中国科学院大气物理研究所共建气象大数据服务平台，成功完成百米级范围气象大数据支撑和预测预报服务。”该负责人说。

被问及为何在吕梁市建立云端产业，侯光钰解释说，吕梁市在资源、区位、生态等方面均具备建设大规模数据中心得天独厚的优势条件。以电价为例，吕梁市能源富集电力充沛稳定，且价格有利于大幅降低超算中心运营成本。

得天独厚的自然资源条件使得吕梁市建起“云端产业”，而超算中心的建设也为地区发展注入动能。

郭卫卫介绍，近年来，山西省超级计算中心以山西省及周边区域超级计算“重大应用需求”为牵引，立足服务于吕梁市重大科技创新和传统产业数字化，按照“立足吕梁，服务山西，辐射全国”的发展思路，成功打造了“两平台一中心”（面向全国的高性能计算平台、面向山西及周边省份的云服务平台和面向华北地区的数据容灾备份中心），全面服务于地区的科学研究、经济建设和政府公共管理。

“中心的建设与发展，一定程度上解决了山西乃至华北地区高性能计算资源短缺、高性能计算基础设施薄弱的问题。”郭卫卫说。

据了解，山西省超级计算中心现有200多项知识产权成果，涵盖大数据平台、模拟仿真平台、大数据监控、一体化机柜等领域，相关科研成果获得山西省科技进步二等奖2项，吕梁市技术发明一等奖1项。

“目前，山西省超级计算中心已成为支撑吕梁市，乃至山西省科技创新和产业转型的重要平台。”侯光钰表示，山西省超算中心的建设意义在于，实现了国家大科学装置与地方需求的高效衔接、有效配置，未来也将继续推动山西省、吕梁市的产业升级和经济转型。

(责编：赵竹青、陈键)

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