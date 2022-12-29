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佛山高新区：“四链融合”为企业赋能

2022年12月29日09:10 | 来源：科技日报
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原标题：佛山高新区：“四链融合”为企业赋能

　　“越接近产业化阶段，要协调处理的事情越多。”接近年底，武汉理工大学副教授张聪更加忙碌，她正在加紧推进绿色高效无轴轮缘船电推进系统的产业化工作。

　　5年前，张聪着手研究该技术，并在国内率先取得突破。综合考虑了扶持政策、地理位置和配套资源，张聪最终选择到佛山高新区落户转化，并入选了2022年佛山高新区高技术产业化创业团队。

　　党的二十大报告提出，营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。近年来，广东省佛山市持续打造一流营商环境，着力为企业提供更多“看得见、摸得着”的便利。作为佛山市的重要科创平台之一，佛山高新区一直致力于发展壮大高新技术企业群体，不断完善科技金融服务体系，致力打造“创新链、人才链、金融链、产业链”融合发展生态，为张聪们的壮大发展做好服务，全力支撑园区高质量发展。

　　“五个一”行动益企

　　抱着多了解政府各类扶持政策的想法，11月，广东吉邦士新材料股份有限公司董事长苏志彬参加了佛山高新区的“高新大讲堂”。听完后，他觉得很值得，“交流学习、碰撞思路，助力企业发展”。

　　今年10月底，佛山高新区管委会率先成立企业服务局，将服务好企业作为促进高新区高质量发展的头等大事，推出全链条式企业服务。“高新大讲堂”是佛山高新区管委会企业服务局成立后推出的益企“第一招”。

　　“高新大讲堂”的定位是“四化”，即特色化、专业化、市场化、常态化。“在新形势下，按市场规律来办大讲堂，以整合市场优质资源服务企业。”佛山高新区党工委委员、管委会副主任匡东明介绍。因此，“高新大讲堂”由引进创业黑马大湾区总部共同举办。

　　“我们一直思考怎样把政策、优质的服务资源更好地推送给广大企业呢？最近，我们调研走访了不少企业、产业园区以及专业机构，摸清一线需求。”匡东明透露，接下来将通过“五个一”行动，进一步解放思想，打破常规，创新理念和工作方式，推进佛山高新区服务换挡提速，跑出服务加速度，打通服务企业“最后一公里”。

　　具体而言，“五个一”包括搭建一个一站式企业服务平台、建立一个企业服务资源池、组建一支企业服务专员队伍、建设一批企业服务驿站、每年集中开展一期企业服务月活动。

　　记者了解到，“五个一”益企活动正在紧锣密鼓推进中。日前，园区拟遴选一批优质服务机构，共建佛山高新区“益晒你”企业服务驿站。

　　设立总规模达10亿元基金

　　11月24日，在2022年佛山高新区科技金融创新发展大会上，佛山高新区“科技金融创新服务中心”正式揭牌。

　　佛山高新区是首批获批实施“十百千万”专项行动的国家高新区之一。去年9月，《佛山高新区“十四五”金融发展规划》正式发布。2022年，佛山高新区一区五园和佛北战新产业园内的重点项目60个，共发行专项债资金224.94亿元。目前，佛山高新区上市企业数量达到37家，占全市的50%，实现了主板、中小板、创业板、科创板全覆盖。佛山高新区一区五园合力设立基金，总规模达10亿元，目前累计完成投资项目12个，投资总额超亿元。

　　“一手抓硬科技发展，一手抓软服务提升”，这是佛山高新区的定位。为加快创新型人才集聚，促进佛山传统行业转型升级，佛山高新区不断强化企业全生命周期服务；出台和持续修订《佛山高新区高技术产业化创业团队专项引导资金实施办法》，近三年共投入近2.63亿元，引进74个高质量人才团队项目，引入超300名高层次人才，涵盖高端装备制造、新材料、新一代信息技术等领域。

　　在张聪看来，作为一个新成果，要成功落地转化，除了政府的政策支持外，良好的创新环境必不可少。“我们一方面看重园区提供的高质量服务，另一方面园区里的电子信息、智能制造、新型装备等各行业都有所覆盖，特别符合我们的需求。”对于接下来的发展，她充满信心，并透露预计在2023年实现小批量生产。

　　佛山高新区党工委副书记、管委会主任胡学骏表示，接下来将通过多种渠道充分了解企业需求，同时采用各类方法方式、集合各类平台和资源，为广大企业家提供全方位服务，全力支持企业发展壮大。

(责编：赵竹青、陈键)
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