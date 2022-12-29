王健高

原标题：青岛：“揭榜挂帅”激发创新活力

青岛中海航润科技有限公司发榜低温高安全性高比能量固态电池核心技术攻关需求，金额4000万元；青岛双星轮胎工业有限公司发榜低滚阻高耐磨产品的开发需求，金额3000万元……

这是11月份青岛市 “揭榜挂帅”数智对接平台发布的新一期“揭榜挂帅”榜单，共计9类、110个项目。榜单涉及高端装备、高端化工、生物医药、海洋科技、农业科技、节能环保、新能源、新材料、新一代信息技术等多个产业领域，面向全球征集揭榜人才和团队。

平台赋能 畅通产学研对接渠道

“‘揭榜挂帅’数智对接平台帮了大忙！从发榜到揭榜签约，只用了半个月，我们的技术难题就有了破解路径。”近日，软控股份有限公司研究院副院长侯东云告诉科技日报记者。

原来，自今年初，软控股份有限公司就开始寻求乘用车轮胎智能成型系统的工业设计合作团队，迟迟未果。一筹莫展之际，软控股份有限公司通过青岛市“揭榜挂帅”数智对接平台发布了需求。很快，青岛致友机电开发有限公司的臧家平团队凭最优的技术方案设计成功揭榜，解了软控股份有限公司的燃眉之急。

在青岛，越来越多的企业选择像软控股份有限公司这样，通过在“揭榜挂帅”数智对接平台发榜的方式发布科技需求，而这些需求大多能快速得到精准的“揭榜”对口服务。

今年4月份，青岛市整合各方资源，创新推出了“揭榜挂帅”数智对接平台，所有市场主体和各类机构都可以通过该平台随时发布榜单内容。发榜方借助平台资源，自主开展揭榜方遴选、过程管理以及成果验收。同时，平台鼓励发榜方充分信任赋权，以合同和协议的方式，赋予揭榜方更大的技术路线决定权、经费支配权、资源调度权，并明确能提供的场景开放等攻关资源平台。

“‘揭榜挂帅’数智对接平台畅通了产学研对接渠道，是青岛市深化科技管理体制改革的有效探索。在过去，企业‘求贤若渴而不得’，科研单位‘宝在深山无人问’，现在通过‘揭榜挂帅’数智对接平台，双方可实现精准有效对接。”青岛市科技局局长朱铁一表示。

场景开放 半年发布榜单277个

青岛市“揭榜挂帅”数智对接平台充分激发了人才、企业创新活力。平台上线半年以来，已吸引来自全球高校院所、企业、机构、人才团队的广泛关注。截至10月底，青岛市“揭榜挂帅”数智对接平台发布榜单277个，榜单金额达到13.29亿元，已有162个人才团队揭榜竞争147个项目，揭榜金额达到6.48亿元，共有46个项目进入实质性签约阶段，金额共计1.55亿元。

记者获悉，为深入推进自贸试验区制度创新，青岛市委人才工作领导小组办公室牵头在青岛市“揭榜挂帅”对接平台上线“制度创新”模块，开展制度创新事项“揭榜挂帅”。该模块面向全社会发布、展示制度创新需求，各有关方面按专长揭榜、凭能力中榜，同时可借助平台资源，自主对接联合揭榜单位，被赋予更大的创新事项落地路径决定权和资源调度权。

精准对接 创新链产业链深度融合

近年来，青岛市积极探索完善“揭榜挂帅”机制，多层次寻榜、全方位搭台、多渠道揭榜，带动企业、科研院所、高校围绕重点产业领域需求开展技术攻关，充分凝聚企业和科研单位的创新合力。

围绕企业需求“寻榜”、聚焦痛点“发榜”，青岛西海岸新区也通过“揭榜挂帅”机制，实现了创新资源更精准有效地配置。

阿伐流体控制有限公司是一家集研发、制造、销售、服务为一体的科技型阀门企业，当企业发展遇到技术瓶颈时，借助西海岸新区“揭榜挂帅”平台发布需求信息，收到了中国石油大学（华东）新能源学院王振波团队的“揭榜”，双方就“双偏心C型耐磨球阀”技术解决方案迅速达成合作意向。

9月27日，青岛西海岸新区发布2022年青岛西海岸新区“揭榜挂帅”技术攻关项目榜单，共涉及智能制造装备、智能家电、生物医药及医疗器械、高端化工新材料、人工智能、绿色低碳、船舶海工及高效生态农业等领域的59项技术需求。截至目前，已有45项榜单成功揭榜，榜单金额2.75亿元，正在申报青岛西海岸新区2022年科技计划项目。

“新区积极探索‘揭榜挂帅’新机制，用市场竞争机制激发创新活力，有效调动资源为重点产业领域技术攻关服务，推动创新链和产业链深度对接融合，激发创新潜能，让创新活力得以充分迸发。”青岛西海岸新区工业和信息化局（科技局、大数据局）局长隋俊昌告诉记者。

(责编：赵竹青、陈键)

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