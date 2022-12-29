（央视财经《央视财经评论》）三年来，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，有效应对了全球五轮疫情冲击，最大限度减少了疫情对经济社会发展的影响。2020年，我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体；2021年我国经济规模突破114万亿元；预计今年经济总量将超过120万亿元。

如何看待三年来我国经济顶住疫情反弹等多重压力，总体保持恢复态势？经济回稳向上具体体现在哪些领域？从全球来看，中国经济总量占比发生了哪些变化？为什么说中国经济是全球经济的“稳定器”和重要引擎？

过去两年和今年前11个月，我国居民消费价格指数(CPI)同比增速分别为2.5%、0.9%、2%，平均CPI上涨1.8%，在全球高通胀的背景下，这样的物价水平意味着什么？近三年我国重点民生商品供应充足，在全球多地上演“能源危机”的背景下，我国却始终保持电力等能源价格的基本稳定 ……

稳增长保民生，殊为不易！那么多的习以为常，背后是无数人的拼尽全力。提质增效、兜牢底线，三年抗疫，我们付出了怎样的努力？

(责编：徐婵、杨光宇)

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