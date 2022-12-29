抗疫的“大账” 看得清说得明
2022年12月29日10:08 | 来源：央视财经
小字号
（央视财经《央视财经评论》）三年来，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，有效应对了全球五轮疫情冲击，最大限度减少了疫情对经济社会发展的影响。2020年，我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体；2021年我国经济规模突破114万亿元；预计今年经济总量将超过120万亿元。
如何看待三年来我国经济顶住疫情反弹等多重压力，总体保持恢复态势？经济回稳向上具体体现在哪些领域？从全球来看，中国经济总量占比发生了哪些变化？为什么说中国经济是全球经济的“稳定器”和重要引擎？
过去两年和今年前11个月，我国居民消费价格指数(CPI)同比增速分别为2.5%、0.9%、2%，平均CPI上涨1.8%，在全球高通胀的背景下，这样的物价水平意味着什么？近三年我国重点民生商品供应充足，在全球多地上演“能源危机”的背景下，我国却始终保持电力等能源价格的基本稳定 ……
稳增长保民生，殊为不易！那么多的习以为常，背后是无数人的拼尽全力。提质增效、兜牢底线，三年抗疫，我们付出了怎样的努力？
(责编：徐婵、杨光宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 10部门：支持国家级经开区创新提升更好发挥示范作用
- 人民网北京12月29日电 （记者赵竹青）商务部、发展改革委、工业和信息化部等10部门近日联合印发《关于支持国家级经济技术开发区创新提升更好发挥示范作用若干措施的通知》（以下简称《通知》）。《通知》围绕稳定和扩大制造业引资规模，着力解决制造业发展所需资金、土地、人才等资源要素瓶颈制约，支持综合发展水平考核评价排名靠前的国家级经济技术开发区更好发挥示范作用，从加大招商引资支持力度、强化制造业项目要素保障、着力推动制造业提质增效、全力维护产业链供应链稳定等四个方面提出12条支持举措。…
相关新闻
- 评论
- 关注