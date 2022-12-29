人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

抗疫的“大账” 看得清说得明

2022年12月29日10:08 | 来源：央视财经
小字号

（央视财经《央视财经评论》）三年来，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，有效应对了全球五轮疫情冲击，最大限度减少了疫情对经济社会发展的影响。2020年，我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体；2021年我国经济规模突破114万亿元；预计今年经济总量将超过120万亿元。

如何看待三年来我国经济顶住疫情反弹等多重压力，总体保持恢复态势？经济回稳向上具体体现在哪些领域？从全球来看，中国经济总量占比发生了哪些变化？为什么说中国经济是全球经济的“稳定器”和重要引擎？

过去两年和今年前11个月，我国居民消费价格指数(CPI)同比增速分别为2.5%、0.9%、2%，平均CPI上涨1.8%，在全球高通胀的背景下，这样的物价水平意味着什么？近三年我国重点民生商品供应充足，在全球多地上演“能源危机”的背景下，我国却始终保持电力等能源价格的基本稳定 ……

稳增长保民生，殊为不易！那么多的习以为常，背后是无数人的拼尽全力。提质增效、兜牢底线，三年抗疫，我们付出了怎样的努力？

(责编：徐婵、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
10部门：支持国家级经开区创新提升更好发挥示范作用
　　人民网北京12月29日电 （记者赵竹青）商务部、发展改革委、工业和信息化部等10部门近日联合印发《关于支持国家级经济技术开发区创新提升更好发挥示范作用若干措施的通知》（以下简称《通知》）。《通知》围绕稳定和扩大制造业引资规模，着力解决制造业发展所需资金、土地、人才等资源要素瓶颈制约，支持综合发展水平考核评价排名靠前的国家级经济技术开发区更好发挥示范作用，从加大招商引资支持力度、强化制造业项目要素保障、着力推动制造业提质增效、全力维护产业链供应链稳定等四个方面提出12条支持举措。…
销售不合格口罩、哄抬药价……一批涉疫药品和医疗用品违法案例公布
　　人民网北京12月29日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，12月以来，市场监管总局不断加大监管执法力度，持续做好涉疫药品和医疗用品稳价保质工作，立案查处一批违法行为，确保疫情防控措施调整转段平稳有序。 为充分发挥典型案例警示教育作用，引导经营者依法合规经营，市场监管总局公布第三批查处涉疫药品和医疗用品违法典型案例： 上海罗森便利有限公司销售不合格口罩案 上海市市场监管局在检查中发现，上海罗森便利有限公司疑似销售不合格非医用口罩。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部