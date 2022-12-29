12月29日，由华夏理财主办的第四届中国资管行业ESG投资云端峰会暨华夏理财年度投资策略会以云端形式召开。此次云端高峰论坛邀请了社会各界权威专家齐聚一堂，围绕市场关注的财政政策、宏观经济、双碳政策、ESG投资等主题进行深度探讨与分析，共同展望明年投资形势。

“双向奔赴 碳路未来”成为本次峰会的主题词与核心传播理念。在本次论坛中，中银国际证券全球首席经济学家管涛围绕人民币汇率变化，发表“决定明年人民币汇率涨跌的是经济”的主题分享。他在对今年人民币汇率调整的原因做出分析时表示，今年人民币汇率贬值是利好出口，但有可能会增加偿债负担。通过讨论汇率变化对国内货币政策的影响后，他提出当务之急是更加高效统筹疫情防控和经济社会发展，用好正常的财政货币政策空间深化改革，扩大开放，保持经济运行在合理区间，保持经济复苏在全球的领先地位。

中金公司首席经济学家彭文生则对2023年宏观经济发展的趋势进行展望。他表示，2023年全球经济与金融市场的波动可能增加，美国货币紧缩的影响将更充分体现，经济发展将面临一系列挑战，但风险资产下行压力将放缓。

在涉及高质量发展、人与自然和谐共生等方面的发展要求下，ESG已成为推动中国可持续发展的客观工具。目前国内资管行业ESG投资发展现状如何？本届云端峰会中，华夏理财联合香港中文大学（深圳）连续第三年推出重磅报告《2022年度中国资管行业ESG投资发展研究报告》。报告通过归纳全球130余家资管机构的公开信息，总结了当前全球资管机构ESG投资披露趋势，提供了国内披露参考要点。

此外，华夏理财携手气候债券倡议组织、香港中文大学（深圳）发布了《中国转型金融研究报告：债务工具支持电力行业低碳转型》。气候债券倡议组织中国区负责人谢文泓现场进行了报告的发布和解读。报告分析了中国国内电力行业低碳转型过程中的机遇与挑战，梳理了支持电力行业转型相关的融资模式发展，重点关注转型债务工具的市场的发展和市场的现状，并对如何通过可信的转型框架为我国电力行业低碳转型提供融资支持给出了相关建议。

在本届云端峰会上，中电联专家委员会副主任委员、国家应对气候变化专家委员会委员王志轩，清华大学全球可持续发展研究院执行院长朱旭峰等专家共议了“双碳”背景下的新发展，聚焦双碳政策体系中的绿色金融政策以及双碳目标下的企业发展。

华夏理财方面表示，未来ESG理念在国内的持续传播，依然需要整合ESG领域各方的信息资源，实现政府、金融机构、企业与三方组织之间的高效对接，充分利用合力效果，协同推动ESG投资高质量发展。同时国内各方仍需汲取国际经验与做法，主动发挥协同优势，积极探索ESG发展模式，共建ESG投资新未来。

(责编：董童、李源)

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