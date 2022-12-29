人民网厦门12月29日电 28日，36个内容科技创业项目齐聚，参加第五届人民网内容科技创业大赛全国总决赛。参赛项目来自北京、上海、深圳、苏州、厦门、重庆、武汉等十余个城市，涵盖人工智能、元宇宙、数据安全、云计算、物联网、区块链等关键领域。

本届人民网内容科技创业大赛全国总决赛，由人民网、厦门市人民政府指导，人民网创业投资有限公司（以下简称“人民创投”)、厦门市工业和信息化局、厦门市湖里区人民政府联合主办，湖里区工业和信息化局协办，传播内容认知全国重点实验室提供技术支持。

厦门市湖里区人民政府副区长周小刚在总决赛开场致辞时表示，湖里区对标对表厦门“一二三”战略规划，深入实施创新驱动发展战略、“智汇湖里”人才强区战略，大力推动互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等新一代信息技术与经济社会的深度融合，做大做强数字经济、平台经济，壮大数字经济新动能，更高水平建设“两高两化”中心城区。2022年以来，湖里区先后出台支持企业培育研发创新能力16条、加强人才及重点群体住房保障17条，提供企业研发补助、人才引进、提供各类人才公寓等政策扶持，创新创业氛围更加浓厚。周小刚希望，借助人民网内容科技创业大赛平台，推动与社会各界合作发展，助力企业拓展“朋友圈”，拓展多元化融资渠道，力促更多内容科技项目落地湖里区，让内容科技在厦门的沃土上开花结果。

人民创投总经理段欣毅表示，人民网内容科技创业大赛致力于成为创业者、主办地、投资人和产业方共赢的平台，通过大赛将更多优秀企业和项目推向市场、社会和产业圈层，集结全社会力量，构建和丰富内容科技生态链条。厦门市和湖里区是内容科技企业投资兴业的沃土，人民网将联合厦门市湖里区政府，在资本、园区、税收优惠、人才支持等方面给到内容科技企业最大支持，帮助企业地更好成长、创业和发展。

本届人民网内容科技创业大赛全国总决赛各个参赛项目按照抽签排序进行了路演及答辩，来自产业、投资界的资深评委专家从产品或服务的特点、内容与科技融合、团队能力和经营管理以及社会价值、商业模式、投资价值等多维度对参赛项目进行评分。通过激烈角逐，大赛共决出一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名及多个优秀单项奖项。

据大赛主办方相关负责人介绍，第五届内容科技大赛颁奖典礼将于近期在厦门市湖里区举办。

(责编：王仁宏、吕骞)

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