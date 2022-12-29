人民网北京12月29日电 （记者许维娜）进入新发展阶段，城乡融合发展成为我国城乡关系演变的重要方向。如何理解当下推进城乡融合发展具有的重要意义？如何切实有效推进城乡融合发展？

国家发展和改革委员会产业经济与技术经济研究所室主任、研究员涂圣伟在接受记者采访时表示，以县域为基本单元推动城乡融合发展是“三农”工作的重点之一。中央农村工作会议对推进城乡融合发展进行部署，明确要破除妨碍城乡要素平等交换、双向流动的制度壁垒，促进发展要素、各类服务更多下乡，率先在县域内破除城乡二元结构。

涂圣伟称，这一新提法蕴含着生产力发展到一定阶段后我国城乡关系变化的新趋势和新要求，而县域将是系统性、全局性破除城乡二元结构的战略突破口。

“城乡二元结构，不仅体现为二元经济结构，还渗透到政治、社会、文化等诸多领域。”涂圣伟表示，从当前我国城乡二元结构的表现看，主要是城乡要素交换不平等、城乡公共资源配置不均衡、城乡经济循环不畅通。

在涂圣伟看来，城乡二元结构的破除不可能一朝一夕，与大中城市相比，在县域内率先破除城乡二元结构成本更低，也更有基础和条件。

一是县域是城乡融合的有效载体。县域作为一个要素完整、功能齐备的经济单元，涵盖县城、集镇、村落等多层次空间载体，以及国民经济一、二、三产业各部门，涉及生产、流通、交换、分配等各环节，是城市与乡村、工业和农业的联结点，也是城乡经济循环的交汇点，具备作为破除城乡二元结构试验场的优势。同时，重大改革要取得实质性进展，需要付出必要的成本，在县域内率先进行破除城乡二元结构的改革探索，付出的成本相比大中城市会更低一些。

二是县域城乡二元结构呈现改善态势。近年来，随着新型城镇化和乡村振兴的逐步推进，县域在城乡结构体系中的地位不断上升，大中城市疏解产业向县域延伸，农产品加工业、农业生产性服务业向县城集聚趋势更加明显，一些城乡联动的优势特色产业集群逐步形成。同时，县域内城乡交通、供水、信息通信网络、广播电视、物流体系建设等一体化程度在提升，教育服务、公共文化服务、医疗卫生服务、社会保障均等化程度也在不断改善，农民到县城居住、向县城集聚的现象更为普遍，在县域内率先破除城乡二元结构的条件更加成熟，也具有重要现实意义。

三是县域破除城乡二元结构面临新机遇。当前，以新一代信息技术为代表的新一轮技术变革，正在推动城乡生产网络、社会网络、创新网络、生活网络的持续演化，城乡之间的组织和连接方式也在发生变化，为加快塑造县域一体化空间格局、推动县域经济升级、促进城乡公共资源均衡配置提供了积极条件。同时，以县城为重要载体的城镇化建设、深化要素市场化改革、建设高标准市场体系等，为县域发挥比较优势、开展综合改革试验提供了更为良好的制度环境。

涂圣伟认为，率先在县域内破除城乡二元结构，需要加快健全城乡融合发展体制机制和政策体系，赋予县级更多资源整合使用的自主权，增强改革的系统性、整体性、协同性，着力促进城乡融合发展。

在具体策略方面，涂圣伟则提出以下三点建议：一是加快构建县域城乡一盘棋的规划管理和实施机制。城乡规划管理脱节既是城乡二元结构的重要表现，也是城乡二元结构难以破除的重要原因。为此，需要切实解决规划上城乡脱节、重城市轻农村的问题，将工业和农业、县城和乡村作为一个整体统筹谋划，逐步打破城乡界限，在县域内率先破除城乡分割的规划格局。统筹县域产业、基础设施、公共服务、基本农田、生态保护、城镇开发、村落分布等空间布局，依托一体化规划引导城乡公共资源配置、产业发展、公共服务、生态保护一体化，推动形成县乡村功能衔接互补的发展格局，实现城镇与乡村相得益彰。

二是着力畅通县域内城乡人口和要素流动。流动意味着活力和生机，是推动城乡二元结构转变的内在动力。破除城乡二元结构，首先要做到人口能够在县域内双向迁徙，资源要素能够在城乡双向流动和优化配置。也即，愿意落户县城的农业转移人口能够顺利落户，平等享受合法权益，顺利融入城市社会；愿意下乡的人群在乡村的权益得到合理保障，能够参与乡村社会治理，顺利融入乡村社会。为此，应在县域率先破除妨碍城乡要素平等交换、双向流动的制度壁垒，深化要素市场化配置改革，构建城乡统一的要素市场体系，促进发展要素、各类服务更多下乡，提高城乡要素配置效率。

三是推动县域经济高质量发展。城乡二元结构很大程度上体现在经济层面，其表征是城乡分工水平以及由此产生的城市部门和农村部门边际生产率差距。县域经济是城市经济与农村经济的结合点，发展壮大县域经济，强化城乡产业分工协作，促进一二三产业融合发展，有利于促进两部门劳动生产率的逐步收敛，并推动城乡二元经济结构转变。为此，应立足资源禀赋、发挥比较优势，加强县域空间、产业、人口统筹，发展壮大农产品精深加工、农业生产性服务业、一般性制造业等利用本地资源或服务本地发展需求的产业，健全县域商业体系，促进生产、流通、分配、消费在县域内动态循环。

四是积极推动城乡等值化发展。破除城乡二元结构，应该发挥城乡各自不可替代的功能，推动城乡在工作条件、收入水平、居住环境、社会待遇等方面等值化，促进人口在城乡之间自主迁徙、劳动力在工农之间自由转换、要素在部门之间有序流动。为此，要适应县域人口结构和城乡社会形态变化，加大县乡村公共服务资源投入和统筹配置力度，提高县城综合承载能力，推动城镇基础设施向农村延伸，城镇公共服务向农村覆盖，城镇现代文明向农村辐射，提高乡村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度，建设宜居宜业和美乡村，让县城更具承载力和包容性，让农村基本具备现代生活条件。

(责编：郭思邈、吕骞)

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