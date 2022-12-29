新华社兰州12月29日电（记者李杰）29日，银（川）兰（州）高铁全线正式开通运营，位于黄土高原的陕西、甘肃、宁夏三省区迎来了首条高铁环线，老边区凝聚起发展新动能。

银兰高铁是我国“八纵八横”铁路网京呼银兰通道的重要组成部分，起于宁夏回族自治区银川市，终于甘肃省兰州市，与已通车的宝兰高铁、银西高铁相接，构建起了陕甘宁高铁环线。

这条高铁环线沿线地区大都山大沟深，一度成为建设者面前的“拦路虎”。中铁第五勘察设计院集团有限公司银兰高铁中兰段总设计师邱小兰对此感触颇深，湿陷性黄土极易出现沉降变形，岩溶发育、采空区多则易塌陷难稳固，其中控制性工程香山隧道更是遭遇第三系富水弱胶结粉砂岩地质难题，如同泥浆中打洞。

建设者通过工艺技术的新突破，保障高铁如期开通运营。如今，兰州至银川最快不足3小时便可抵达，较此前压缩了近5小时30分钟。

陕甘宁高铁成网，让高铁的覆盖面和通达性进一步提升。中国铁路兰州局集团有限公司总调度长王大林说，动车组开行将覆盖兰州、白银、庆阳、天水、银川、中卫、西宁、西安等城市。

甘肃兰铁国际旅行社有限公司董事长符庆忠从中看到了新机遇。他说，过去西部地区交通不便，旅游便利性不足，如今高铁、高速、民航等快速交通网络加速构建，对于文旅市场是极大利好。

沿线丰富的能源煤矿产业同样迎来新可能。“陕甘宁高铁成网，能够释放西北地区既有普速铁路网能力，更好满足煤炭等能源物资调出任务。”甘肃省经济研究院院长柴丽萍说，此次通车将加快西北地区融入国内大循环，并更好满足中欧班列跨境运输任务。

(责编：杨光宇、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经