人民网北京12月29日电 （王绍绍）今日，由人民网主办的“2022人民财经高峰论坛”在北京举办。人力资源社会保障部中国劳动和社会保障科学研究院院长莫荣在致辞中表示，在发展中保障和改善民生，需要持续完善收入分配制度，促进高质量充分就业，并健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。

本届论坛以“领航中国——走好‘中国式现代化’新征程”为主题，深入解读党的二十大精神，围绕中央经济工作会议的部署来洞察经济发展规律，把握时代发展大势，探讨未来发展前景。

十年以来，我国收入分配工作取得重大成就，历史性解决绝对贫困问题。数据显示，我国832贫困县全部摘帽，近1亿农村贫困人口实现脱贫。中等收入群体规模持续扩大，2021年，我国中等收入群体达到4亿人，占全部人口的27.9%。

莫荣表示，收入分配是经济社会发展中一项根本性、基础性制度安排。合理的收入分配制度有利于激发社会成员活力，创造更多的社会财富，把“蛋糕做大”，并把“蛋糕分好”，促进实现共同富裕。合理的收入分配制度还是社会公平正义的重要体现，促进社会和谐稳定，有助于不断满足广大人民群众对美好生活的向往和追求。

就业是人民最关心最直接最现实的利益问题，涉及人民群众获得感、幸福感、安全感，关乎人民对美好生活的向往。莫荣认为，“就业是最基本的民生”与“就业是民生之本”“就业是最大的民生”是一脉相承、不断发展的，是就业新理念的升华。新理念坚持实施就业优先战略，强化就业优先政策，促进高质量充分就业。

如今，个人养老金制度在北京、上海、广州、西安、成都等36个先行城市或地区启动实施已一月有余。莫荣介绍，当前，我国养老金制度的第一支柱为基本养老保险，2021年底，参加人数达到10.3亿人，积累基金6万多亿元。第二支柱为企业年金、职业年金，2021年底，参加企业（职业）年金的职工7200多万人，积累基金近4.5万亿元。第三支柱为个人储蓄性养老保险和商业养老保险。

“把社会保障体系作为人民生活的安全网和社会运行的稳定器，需要完善基本养老保险全国统筹制度，发展多层次、多支柱养老保险体系，也包括健全基本养老、基本医疗保险筹资和待遇调整机制等内容。”莫荣表示，近十年我国社会保障体系建设进入快车道，已成功建立起世界上最大的基本养老保险保障网，制度的公平性、可持续性显著增强，为广大人民群众老年生活提供了基本保障，也成为人民群众共享改革发展成果的重要途径。（实习生 施懿芝）

(责编：郭思邈、吕骞)

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