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以城市智能中枢，驱动智慧城市和数字政府建设

电动车事故伤亡率下降近三成 背后有啥“黑科技”？

人民网记者 王震
2022年12月29日17:11 | 来源：人民网
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“您好，驾乘电动车请自觉佩戴安全头盔。”

在深圳市龙岗区，头盔佩戴率由79.07%上升至92.38%，背后不仅有着交警在路口的执勤监督，也有着大数据与人工智能的力量。

利用人工智能识别分析各个路口的电动车头盔佩戴情况，进而合理分配调度交警资源，将有限的警力花在“刀刃”上，城市管理也变得更智慧、更高效。“经过一段时间的试运行，事故伤亡率下降了近30%。”

如何在城市管理中充分释放数字化发展红利，龙岗区正在积极探索实践。

监控各类交通事件并进行大数据分析，每周形成分析报告；及时识别非机动车进入电梯以及楼道、消防通道被占用等情况，防范火灾风险；实时分析暴雨、台风等恶劣天气下城区易涝点与积水情况，预防危险事故的发生……基于城市智能中枢（人工智能融合赋能平台）的最新应用，正在加速龙岗数字政府建设的步伐。

在龙岗区大数据中心，按照“共建、共享、共用”的建设理念，围绕打基础、集数据、建平台、推共享、促应用，城市智能中枢正在打通人工智能技术普惠应用壁垒，推动资源集约共享和数据共享开放，为龙岗智慧城市和数字政府建设提供平台支撑。

工作人员介绍，城市智能中枢依托华为昇腾AI基础软硬件，提供具备自主演进能力“训练-推理”一体化解决方案，可支撑韧性的智慧城市AI生态；同时基于标准化接口，通过中心持续训练、边缘就近推理的端边云协同架构，促进应用敏捷迭代升级，进而大幅提升算法精度和丰富度，使能AI应用在六大领域31个场景，实现城市治理的智能分析和预警。在智慧城管方面，促进城管治理模式由“人工被动巡查”到“智能自动发现”的转变。在智慧交通方面，通过对部分街道巡检情况随机调查发现，总事件从12255下降至1446件；在智慧市监方面，通过智能算法实现24小时监管，对餐饮卫生问题实现精准执法；在智慧水务方面，平台可实时分析全区易涝点积水情况，并发出预警信息。

“龙岗区始终以打破数据资源壁垒、发掘数据资源价值、推动数据创新应用为核心，全面推动数据共享开放。”据龙岗区相关负责人介绍，城市智能中枢的建设也将为经济社会发展带来活力。

在促进数字经济发展方面，龙岗区将人工智能的相关资源，通过城市智能中枢开放给辖区内的AI初创企业，提供“数据+算力+平台”一体化服务，开启政府赋能企业新模式。目前，先后有3家企业参与训练，累计完成智慧后厨、智慧小区等场景共计20种算法研发成果，平均准确度超过90%，比企业以往算法训练周期压缩约80%。

惟改革者进，惟创新者强。未来，龙岗区将以更大的创新热情，投入到智慧城市和数字政府的建设之中。“龙岗城市智能中枢的建设，将助推人工智能技术普惠应用，助力将龙岗打造成为全国新型智慧城市标杆区。”该区相关负责人说。

(责编：王震、吕骞)
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