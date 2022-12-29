人民网北京12月29日电 （记者李栋）今日，由人民网主办的“2022人民财经高峰论坛”在北京举办。对外经济贸易大学党委常委、副校长洪俊杰在致辞时表示，要坚持社会主义市场经济改革方向、坚持高水平对外开放，以高质量发展推进中国式现代化建设。

本届论坛以“领航中国——走好‘中国式现代化’新征程”为主题，深入解读党的二十大精神，围绕中央经济工作会议部署洞察经济发展规律，把握时代发展大势，探讨未来发展前景。

党的二十大报告指出，“必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。”

洪俊杰表示，社会主义市场经济体制改革的重要内容之一是处理好政府和市场的关系，要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，这也是中国特色经济学理论体系的重要研讨方向。此外，要坚持高水平对外开放，不能仅停留在规模体量上，更好注重贸易结构和模式、产品国际竞争力、国际规则制定话语权等。

他建议，要以创新发展支撑高水平对外开放，深化制度模式与贸易业态的创新，利用好全球数字化转型的契机，培育贸易新的综合优势；以协调促进平衡充分发展，在空间布局上巩固东部地区的开放先导地位、加快推进中西部对外开放，形成东西互济、陆海连通的开放新格局；以绿色理念推动贸易可持续发展，大力推进绿色贸易进程、构架绿色贸易体系、提升绿色产品竞争力、助力企业绿色转型，培育国际贸易新增长点；以开放理念推动贸易提质增效，以高水平开放解决发展中的问题，优化我国在国际市场的布局，面向全球构建高标准自贸区网络；以共享发展理念推动全球经贸往来，构建开放型世界经济，构建人类命运共同体，让全球经济治理体系朝着更加公平合理的方向发展。

(责编：郭思邈、吕骞)

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