原标题：农业银行支持民营企业高质量发展

近年来，农业银行认真贯彻落实党中央、国务院关于加大民营企业支持力度的决策部署，积极发挥国有银行金融支持民营企业“头雁”作用。2020年以来，在出台多项助企纾困措施的基础上，持续优化信贷政策，全力为民营企业复工复产提供支持。截至2022年11月末，农业银行民营企业贷款余额（含个人经营性贷款）4.35万亿元，增速25.04%，服务质效持续提升。

同舟共济

全面支持民营企业渡过难关

农业银行全力保障疫情防控以及生产重要物资民营企业的资金需求。制定印发《关于进一步做好受疫情影响困难行业企业等金融服务的意见》，加大对受疫情影响较为严重行业企业的信贷资源倾斜支持力度。安排专项信贷资源，及时满足因疫情暂时遇困行业企业的合理有效信贷需求。对于受疫情影响较大的旅游休闲、住宿餐饮等行业的民营企业，采取调整还款计划、延期还本付息、提供中长期贷款等多项措施帮助其尽快复工复产。

湖北小食代科技有限公司是湖北襄阳一家主打生产牛肉快餐面等产品的民营小微企业。“我们想扩大规模、提高产能，但苦于没有资金。今年9月，农行客户经理上门为我们发放了100万元贷款，根据目前经营情况，今年将预计新增销售额1800万元。”公司负责人张明恩说。

截至2022年11月末，农行湖北襄阳分行已向襄阳牛肉面产业链上下游投放贷款3.03亿元，支持了1222个民营小微企业。为进一步支持襄阳牛肉面产业链发展壮大，今年11月，农行湖北襄阳分行与襄阳市农业农村局签订战略合作协议，未来三年将为襄阳市牛肉面产业企业授信20亿元以上。围绕襄阳市6500家牛肉面馆和上游配套建设的550万亩优质小麦、油料基地等，农业银行为襄阳牛肉面产业客群量身打造“面面俱到”金融服务方案，提供一揽子综合金融服务。

优化配置

加大政策保障和产品创新力度

农业银行先后制定出台多个加强金融服务民营企业的制度办法，明确建立民营企业“敢贷、愿贷、能贷”的长效机制。大力推广专项支持民营小微企业首贷户的线上信贷“首户e贷”，完善“链捷贷”供应链金融产品体系，创新“融通e信”、优化“票据e融”“订单e贷”“应收e贷”等线上业务操作规程，并进一步简化民营小微企业开户流程，持续提升金融服务效率。

高层次人才创办的民营企业从创立到成长具有明显的阶段性，每个发展阶段都有着不同的金融需求。对此，农行宁波分行推出了同业首个针对高层次人才创办的“甬创贷”，构建15家“甬创贷”专营机构的组织架构，并给予一定额度的独立审批权限。浙江甬川聚嘉新材料科技有限公司（以下简称“聚嘉新材料”）就是受益者。聚嘉新材料是浙江省科创民营企业、宁波市新材料产业的代表之一，专注于新型5G/6G用天线等通讯设备中不可或缺的LCP材料的研发和生产。在初创期时，就获得了100万元“甬创贷”资金支持。

作为一家新材料创新型高科技民营企业，前期固定资产及研发投入较大。在了解到企业困境后，农行宁波分行多次实地调研，为企业量身制定金融服务方案。在贷款审批过程中，根据企业良好的经营基础、稳定的订单来源及先进的研发能力为授信测算依据，最终为其提供了7000万元的授信额度，为企业实现规模化量产，加速发展进程提供助力。

联动协作

合理做好民营企业金融服务

农业银行充分发挥集团一体化服务优势，与农银租赁、农银国际、农银投资、农银理财等子公司积极联动，为民营企业提供“线上+线下”全方位、立体化、综合化的一揽子金融服务。与广东亿航智能控股有限公司深化合作，为企业量身制定综合服务方案，创新融资模式，满足企业多元化金融需求，助其实现高质量发展。

全球领先的智能自动驾驶飞行器科技企业亿航智能控股有限公司（以下简称“亿航智能”）于2015年10月在中国设立全资子公司亿航智能设备（广州）有限公司，从事各类载人级和非载人级自动驾驶飞行器（AAV）的设计、研发、制造、销售和运营服务，以及开展与城市空中交通（UAM）和智能航空相关的各种技术与应用解决方案的创新和研发。今年6月，农行广东广州分行与亿航智能举办战略合作签约仪式，达成10亿元人民币意向性授信额度的长期合作，全力打造金融支持民营企业、赋能科技创新的典范。

开拓国际市场是亿航智能的核心战略之一，今年以来，随着亚洲客户和销售订单不断增加，企业在研发端、生产端和业务端均需要更多资金支持。农行广东广州分行了解到这一情况后，用企业的专利权质押，为其成功发放知识产权质押流动资金贷款 3000万元。“农行的知识产权质押贷款帮我们实现‘知产’变‘资产’，增强了公司财务灵活性和流动性，为我们扩大生产和业务提供了实实在在的帮助。”亿航智能财务经理彭宋芬表示。

(责编：曹淼、李源)

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