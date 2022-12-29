新华社北京12月29日电（记者温竞华）中国科学技术信息研究所29日发布的《2022年中国科技论文统计报告》显示，我国热点论文数量世界占比持续增长，首次升至世界第1位；高被引论文数量继续保持世界第2位，占世界份额提升了近3个百分点。

据介绍，近两年间发表的论文在最近两个月得到大量引用，且被引用次数进入本学科前1‰的论文被称为热点论文。各学科论文在2011-2021年被引用次数处于世界前1%的论文被称为高被引论文。

报告显示，截至2022年9月，中国的热点论文数为1808篇，占世界总量的41.7%，数量比2021年统计时增加了19.3%，世界排名升至第1位。美国的热点论文数为1730篇，居第2位。

中国高被引论文数为4.99万篇，占世界份额为27.3%，数量比2021年统计时增加了16.2%，世界排名保持在第2位，占世界份额提升了近3个百分点。美国的高被引论文数量为7.85万篇，占世界份额为42.9%，仍居第1位。

中国科学技术信息研究所是科技部直属的国家级公益类科技信息研究机构，自1987年以来，一直承担着中国科技人员在国内外发表论文情况的统计分析工作，每年定期公布中国科技论文产出整体分析报告。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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