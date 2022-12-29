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“2022人民财经高峰论坛”圆桌论坛

专家热议：以科技创新拓展未来生活新场景

2022年12月29日17:35 | 来源：人民网
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人民网北京12月29日电 （记者栗翘楚）今日，由人民网主办的“2022人民财经高峰论坛”在北京举办。本届论坛以“领航中国——走好‘中国式现代化’新征程”为主题，深入解读党的二十大精神，围绕中央经济工作会议的部署来洞察经济发展规律，把握时代发展大势，探讨未来发展前景。

在论坛圆桌对话环节，上海社会科学院研究员、原副院长何建华，浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林，水滴公司创始人、董事长兼CEO沈鹏，零跑汽车创始人、董事长朱江明，蒙牛集团副总裁魏薇，小糊涂仙酒业集团董事、副总裁梁国杰，趣丸科技副总裁、总编辑任少峰，斑马智行CMO成力围绕“创新引领打造美好生活‘新场景’”展开热议。

何建华表示，数字经济的崛起与繁荣，赋予经济社会发展“新领域、新赛道”和“新动能、新优势”，正在成为引领中国经济增长和社会发展的重要力量，是推动高质量发展的新引擎，创造人民美好生活的新动力。

民以食为天，奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业。近年来，我国食品工业正乘着数字化的东风加速转型。魏薇表示，蒙牛利用数字化和智能化的技术手段，打造出自己的“最强大脑”，推动乳品研发、原料采购、制造、物流、销售全链条从传统模式向智能化、网络化升级，实现“消费者在线、渠道在线、供应链在线、管理在线”四大数字化管理模式。

白酒产业作为我国土生土长的具有民族特色的产业,有着深厚的文化底蕴和传统底蕴。随着数字技术的高速发展，白酒如何实现数字化、年轻化转型及可持续的长期发展成为行业需要直面的课题。梁国杰介绍，以小糊涂仙为例，为加速产业创新、科技升级的进程，企业推动了一系列“数字+”举措，包括业务数字化、数字化新零售，构建适合数字化发展的IT系统和IT架构等，从不同维度夯实小糊涂仙的数字化基础。

近年来，许多创新模式、应用新场景都体现在老百姓的衣食住行当中，对此，盘和林表示，数字经济是企业转型升级的捷径，也是技术创新突破的重要方式，我国在数字经济层面具有规模优势、技术优势，数字经济能够驱动创新，是中国实现创新发展的主要方式和手段。

当前，电动化、网联化、智能化已成为汽车产业的发展潮流和趋势。朱江明表示，数字化为汽车行业带来的机遇包括优化企业全价值链路、重新打造产品服务矩阵以及用户体系的建设等方面。此外，模式变化离不开底层技术支撑，包括三电技术、芯片、算法以及开放的平台等。从生态共赢的角度出发，各方需跨界融入到汽车行业中，共同打造数字化业务模式。

数字化与汽车产业的不断融合，也为自动驾驶带来了更多可能性。成力介绍，斑马智行致力于智能网联汽车操作系统的开发与推广，在汽车的智能座舱中，将为驾乘人提供智能人机交互产品与服务，AI语音助理能够语音识别需求，并主动学习进化。同时，AR和3D导航技术可以让驾驶者轻松做出行车决策。

当前，随着数字经济助力创新驱动发展战略的落地落实，数字化转型已融入经济社会发展的诸多方面。何建华表示，这具体表现在：一是以数字经济引领产业发展，不断培育出新产业、新业态和新模式；二是数字经济与实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群；三是数字经济通过优化供需、绿色集约、互联互通赋能区域协调发展；四是数字化治理融合高效能治理与人性化服务，为老百姓带来更多获得感；五是数字经济共享平台创造了诸多新职业形态；六是数字经济培育全民数字消费习惯，促进了消费升级。

以消费体验为例，近年来，商业保险在民生领域日益发挥重要作用，新业态新模式推陈出新，这背后离不开数字经济的赋能。沈鹏介绍，大数据、人工智能等前沿技术的发展给行业带来了新的发展机遇。数字化对于保险业而言，不仅催生出了新的场景，更有可能重塑保险行业生态。

数字经济的发展不仅为实体行业带来利好，也为虚拟技术的落地带来更多可能性。“从游戏中走出来的虚拟数字人技术，被快速运用到工作、生活等场景中，帮助我们更高效地工作，突破时间和空间的限制。”任少峰表示，目前，趣丸科技已初步建成高自然度虚拟数字人生成技术平台，相较于传统的数字人生成技术，耗费时间短、成本低，大大降低了普通用户使用数字人的技术门槛和经济负担。

谈及数字化发展的前景，盘和林表示，无论是产品创新、技术创新、应用创新、模式创新、业态创新，数字化都是中国经济发展的必经之路，也是推动中国经济发展的重要力量。未来，在数字经济的赋能下，会有更多日新月异的创新场景出现，在提高人们生活便利性的同时，也能激活新经济、带动新业态。

(责编：郭思邈、吕骞)
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