自1992年正式立项以来，30年间，中国载人航天工程如同一粒种子，实现从无到有，结下累累硕果。筑梦苍穹的过程，就是一棒交接一棒的接力赛。

2022年的筑梦之旅，精彩纷呈——

神舟十三号载人飞船返回舱成功着陆，中国空间站关键技术验证阶段圆满完成，进入全面建造阶段；

神舟十四号载人飞行任务是中国空间站建造阶段的第一次载人飞行任务，任务期间全面完成了以天和核心舱、问天实验舱和梦天实验舱为基本构型的天宫空间站建造；

神舟十五号载人飞行任务首次开展飞行乘组在轨轮换，中国空间站正式开启长期有人驻留模式……

太空浩瀚，征程漫漫，中国航天人奋楫星海的脚步从未停滞。正如中国载人航天总工程师周建平所说：“空间站的神圣使命是，成为太空中的中国国家实验室，支持科学家从事前沿科学探索、空间技术研究和空间资源的开发和利用。最终目的是为全人类造福。”

1月1日拍摄的“元旦京港澳天宫对话”活动北京主会场。活动采取天地连线、多地协同形式进行，由中央广播电视总台进行全程现场直播。航天专家和在天宫空间站的航天员与来自北京、香港和澳门的青年学子展开互动交流。 新华社记者 金良快 摄

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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