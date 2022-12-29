商务部：五方面做好“两节”保供和消费促进工作
2022年12月29日20:08 | 来源：新华网
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新华社北京12月29日电（记者谢希瑶）元旦、春节临近，据商务部新闻发言人束珏婷29日介绍，商务部将从加强市场运行监测、加大货源组织协调、做好政府储备调节、强化便民服务保障、组织开展促消费活动等五方面做好节日市场保供和消费促进工作。
束珏婷在商务部当天举行的网上例行新闻发布会上说，一是加强市场运行监测，启动节日期间全国生活必需品日报监测制度，密切关注市场运行态势；二是加大货源组织协调，指导各地组织骨干保供企业与供应基地加强产销衔接，拓宽货源渠道，根据“两节”消费特点，增加库存数量和商品种类；三是做好政府储备调节，督促北方部分大城市落实冬春蔬菜储备计划，指导地方统筹肉菜储备投放，增加市场供应；四是强化便民服务保障，指导电商平台、快递企业完善人员轮换预案，保障业务正常运转，鼓励重点商超适当延长营业时间，满足节日消费需求；五是组织开展促消费活动，指导各地开展内容丰富、线上线下融合的消费促进活动，营造浓厚节庆氛围。
束珏婷还介绍，“2023全国网上年货节”将于2022年12月30日至2023年1月28日举办，这也是商务部连续第三年会同相关单位共同指导举办该活动，聚焦人民美好生活需要和年货采购需求，努力保障人民群众度过一个欢乐祥和的新春佳节。目前，各地正在积极组织电商平台、生产制造、快递物流企业，紧锣密鼓策划配套活动。
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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