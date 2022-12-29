新华社北京12月29日电（记者谢希瑶）商务部29日对外发布数据显示，今年1至11月，我国与区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）其他成员进出口总额11.8万亿元，同比增长7.9%，占我国外贸进出口总额的30.7%。

商务部新闻发言人束珏婷在商务部当天举行的网上例行新闻发布会上介绍，今年1至11月，我国向RCEP其他成员出口额达6.0万亿元，同比增长17.7%，超过全国出口总体增速5.8个百分点。

束珏婷说，RCEP自2022年1月1日生效以来，商务部会同有关部门全面推进协定高质量实施工作，指导和支持地方、行业和企业抢抓RCEP机遇，高效利用RCEP市场开放承诺等各项优惠政策，推动协定政策红利逐步释放，我国与RCEP其他成员贸易持续较快增长。随着协定的深入实施，其对区域内贸易投资的促进作用将持续显现。

束珏婷表示，下一步，商务部将继续会同相关部门推进高质量实施RCEP等自贸协定，指导各地方、行业和企业用足用好协定，不断提升自贸协定综合利用效率。同时，将以RCEP为新起点，与更多贸易伙伴商签自贸协定，扩大面向全球的高标准自由贸易区网络；进一步提高货物贸易、服务贸易和投资市场开放水平，积极参与数字经济、环境保护等新规则议题谈判，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，更好服务构建新发展格局，推动高质量发展。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经