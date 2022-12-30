新华社北京12月29日电（记者申铖）国务院关于财政社会保障资金分配和使用情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十八次会议审议。报告显示，2018年至2021年，全国财政社会保障资金累计支出14.88万亿元，年均增幅7.4%。其中，中央对地方社会保障转移支付累计5.89万亿元，年均增幅8.9%。

受国务院委托，财政部部长刘昆当日向全国人大常委会会议作上述报告时表示，各级财政按照兜底线、织密网、建机制的要求，积极主动开展工作，加大财政社会保障资金投入，强化资金分配和使用管理，提高资金使用效益，支持建设更加公平更可持续的社会保障体系。

全国各级财政累计安排就业补助资金3658亿元；持续加大对基本养老保险基金的补助力度，累计安排养老保险补助支出7.77万亿元；支持构建多层次医疗保障体系，累计安排对基本医疗保险基金的补助和医疗救助资金2.61万亿元……报告中的一组数据，彰显2018年至2021年财政社会保障资金投入力度。

“总的看，随着财政社会保障资金支出的不断增加和社会保障体制机制改革的不断深化，近年来我国社会保障体系建设进入了快车道。”刘昆说。

与此同时，他表示，我国社会保障体系仍存在一些突出问题和短板弱项，社会保障支出压力和社会保障资金管理难度进一步加大。

“党的二十大报告提出，必须坚持在发展中保障和改善民生，鼓励共同奋斗创造美好生活，不断实现人民对美好生活的向往。”刘昆说，下一步，要围绕健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系，科学把握经济发展和社会保障水涨船高的关系，坚持全国一盘棋，坚持制度的统一性和规范性，认真谋划做好下一步的财政社会保障工作，推动社会保障体系更加成熟、定型。

(责编：胡永秋、白宇)

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