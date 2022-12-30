截至11月末，连接数达18.18亿户
移动物联网加快赋能千行百业（经济聚焦）
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作为新型基础设施的重要组成部分，近年来我国移动物联网产业高速增长，不断融入生产生活，成为助推千行百业数字化转型升级的重要支撑。未来，还需加快完善标准、强化技术创新，不断拓展移动物联网应用的广度和深度，更好支撑数字经济蓬勃发展。
借助传感设备，实现对货物入库、拣选出库的智能管理，助力仓储物流降本增效；利用大物联车载系统，动态绘制城市道路运行图，实时监测道路周围区域污染动态；戴上智能眼镜，可以随时联网智能家电，获得虚拟现实新体验……
从生产制造、公共服务到个人消费，移动物联网正加速融入生产生活，成为助推千行百业数字化转型升级的重要支撑。工信部数据显示，截至今年8月底，我国移动物联网连接数达16.98亿户，首次超过移动电话用户数；此后，移动物联网发展步伐不断加快，截至11月末，连接数进一步攀升至18.18亿户。
作为新型基础设施的重要组成部分，当前我国移动物联网总体发展情况如何？进一步提升移动物联网应用的广度和深度，还应从何处发力？记者采访了有关专家及企业。
加速赋能产业数字化、生活智慧化
放眼上海洋山港四期码头，岸桥自动装卸集装箱，无人导引运输车往返穿梭。百公里外，操作员推动手柄即可远程操控桥吊，时延仅为百微秒。借助华为物联网技术，上海洋山港智慧港口运营模式实现新升级，过去配载一艘船需要4小时，现在只需15分钟，码头吞吐量和作业效率居全球前列。
从智慧港口转向日常生活，来到家庭卧室，悬挂在墙上的智能温湿度计，能够快速精准感知室内温湿变化，并联动空调、加湿器等智能设备，及时调出宜人的室内环境。“企业投身移动物联网领域，拓展出了广阔市场空间。”秒秒测科技（北京）有限公司创始人梁于阳介绍，截至目前，公司自主研发的一款智能温湿度计累计销量已超1200万只，助力企业获评北京市专精特新“小巨人”企业。
产业数字化加快、生活智慧化提速的背后，是我国移动物联网产业生态的蓬勃发展。“近年来，我国移动物联网产业保持高速增长态势，持续引领全球移动物联网生态建设。”中国信通院无线电研究中心副主任潘峰表示。
从连接数看，根据全球移动通信系统协会统计，2019年以来，我国移动物联网连接数的全球占比稳定在70%以上。今年8月末，我国移动物联网连接数首次超过移动电话用户数，成为全球主要经济体中首个实现“物超人”的国家，将有力助推数字经济规模快速增长。
从应用面看，阶梯化发展态势明显。其中，速率较低的窄带物联网（NB—IoT）已形成水表、气表、烟感、追踪类4个千万级应用，4G在共享经济、工业传感、共享单车等领域应用广泛，5G在行业应用中的广度正不断拓宽，在智慧城市、工业互联网、公共安全等领域加快落地。
中国信通院发布的《2022年移动物联网发展报告》显示，当前移动物联网持续赋能千行百业转型升级，未来将向更广范围、更深程度、更高水平发展，量质并举，助力数字社会高质量发展。
网络能力更强、技术实力更优，助推实现突破式进展
移动物联网是基于蜂窝移动通信网络的物联网技术和应用，通过多网协同实现万物互联、连接泛在的数字信息基础设施。
“移动物联网不仅有力促进信息通信业高质量发展，也正成为推动经济社会数字化转型的新引擎。”潘峰认为，特别是实现“物超人”目标后，移动网络从过去的服务人和信息消费，进一步拓展到如今的服务千行百业，万物智联的愿景正在落地成真。
短短数年，我国移动物联网何以实现突破式进展？
网络能力更强，夯实移动物联网发展基础。
“我国已建成全球最大规模的窄带物联网、4G和5G网络，能够满足广域和点状覆盖业务需求。”在潘峰看来，基于这样的网络基础，我国移动物联网能够根据各类应用场景需求提供差异化的网络服务，窄带物联网能满足智慧农业、绿色节能等大部分低速率场景需求，4G能满足智慧金融、共享经济等中等速率场景物联需求，而5G可以满足工业互联网、智慧医疗等更高速率、低时延场景联网需求。
数据显示，截至11月末，我国5G基站数已达228.7万个，占移动基站总数的21.1%；截至10月末，4G、窄带物联网的基站数分别达到599.7万、75.9万以上。窄带物联网、4G和5G融合组网态势初步形成。
技术实力更优，繁荣移动物联网产业生态。
“中国厂商在全球芯片模组市场中的优势持续凸显，助推我国移动物联网产业生态建设蓬勃发展。”业内专家表示，相关数据显示，今年二季度，在全球蜂窝物联网模组出货量十大厂商中，排名前五的供应商均来自中国，排名前三的公司出货量占据了市场的一半以上。作为全球最大物联网市场，中国贡献了一半以上的市场需求。
加快完善标准、强化技术创新，不断拓展应用广度和深度
成绩显著，挑战犹存。当前，如何不断拓展移动物联网应用的广度和深度，更好支撑数字经济蓬勃发展？
相关专家表示，首先要在标准上做文章，在互联互通中提升行业应用广度。
“目前市面上多种物联技术并存，缺乏终端、平台等技术标准，不利于产业发展壮大。”华为无线网络产品线总裁曹明解释，技术选择多种多样，使得运营商网络维护成本增加，建议加快统一蜂窝物联技术路线，以降低应用成本、做大产业规模。
以智能家居为例，梁于阳分析，当前众多品牌各自为营，产品之间难以互联互通，在一定程度上阻碍了移动物联网产业生态建设。建议面向智能家居、智慧农业、工业制造、能源表计等重点领域，推进移动物联网终端、平台等技术标准及互联互通标准的制定与实施，提升行业应用标准化水平。
其次，在技术上下功夫，在强化基础中促进行业创新发展。据介绍，下一步相关部门将推动行业龙头企业发挥产业优势，持续加强在芯片、模组、终端、操作系统等产业链关键环节的技术研发和产业化，带动产业链上下游协同创新。同时，扩大窄带物联网、5G等网络覆盖广度，强化面向企业厂区、工业园区等重点区域的深度覆盖。
另一方面，通过遴选典型案例，打造标杆应用，加快移动物联网与行业融合发展。相关专家建议，进一步推动移动物联网技术融入公路、轨道交通、航空等传统基建，与大数据、区块链、人工智能等信息技术有机结合，提升传统基建数字化智慧化水平和应用发展。
《 人民日报 》（ 2022年12月30日 07 版）
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