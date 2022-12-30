本报记者 刘 峰

近年来，宁夏回族自治区加快推进国有经济布局优化和结构调整，培育绿色发展动能，着力破解改革难题，逐步建立现代企业制度及国资监管体制，让企业轻装上阵。据统计，今年1至11月，宁夏国资部门监管和统计资产企业实现营业收入1577.5亿元，同比增长17.7%，利润138.2亿元，同比增长65%。

“国企改革三年行动实施以来，我们全力推进各项任务走深走实，国有资本布局结构进一步优化，国企创新发展步伐进一步加快，企业党建质量进一步提高，国有经济整体功能不断增强。”宁夏国资委党委书记吴琼介绍。

优化布局，重塑产业优势

在宁东基地，一座座巨型装置高耸林立，乳白色管道布满厂区，积蓄着热力。园区不远处，一列火车正缓缓驶出，这是宁夏煤业公司此次销往泰国的1万吨聚丙烯产品。

从深耕煤炭到聚焦煤制油化工，再到优化布局推进新能源产业，宁夏煤业公司的转型来之不易。曾经，公司一度面临上下游产业链集群化水平较低、产业链条较短、原料供应和产品销售两头在外的发展困境。

近几年，宁夏煤业公司通过管理升级、薪酬改革、外拓市场、创新创效等措施，助推企业快速发展。此外，公司优化总部机构和人员配备，构建多元化选人用人机制，搭建平台让管理人员竞争上岗、轮岗交流，加大年轻干部择优选拔力度。

国企改革，带来的是宁夏煤业公司产业布局的优化。如今，公司在绿色低碳发展中迈出了坚实步伐。

“宁夏煤业公司的改革成效，正是宁夏不断重塑传统产业优势的体现。”宁夏国资委二级巡视员金虎介绍，宁夏国资委相继出台《宁夏回族自治区国资国企改革发展“十四五”规划》等政策文件，不断加快布局传统行业产业链的中高端环节，大力推动传统产业高端化、智能化、绿色化改造。

资源整合，培育发展动能

“按照重构全区高速公路‘投融建管养运’一体化运行市场主体的工作思路，落实工作要求，成立改革承接领导小组。”宁夏交投高速公路管理有限公司总经理缑永涛表示，改革后，企业体量实现规模化、经营更加市场化、发展更具协同性。

由于初始投资多、建设周期长，项目资本金短缺长期困扰着西部地区交通基础设施建设提速升级步伐。缑永涛坦言，原本从事施工、规划、建设、投融资等不同领域的企业，经过整合后发挥了更大功效。

这样的例子还有不少。在国企改革中，宁夏农垦集团紧紧围绕自治区优势产业，聚焦智慧农业、无人农场、有机农品、零碳农垦等领域加快发展。目前集团建立了以牛奶、葡萄酒、枸杞等产业为主体，以科技、人才、智能、文化为支撑的发展格局。

“国企改革中，宁夏国资委建立领导包抓机制，锁定重点、靶向发力，持续推动改革任务落实，聚焦国家重大政策导向和自治区重点产业布局，持续提高国有资本配置和运行效率。”金虎表示，未来，将继续深化企业重组改革，对资源交叉分散、主营业务和所处行业相近的企业、资产等进行归类整合，进一步整合资源，优化国有资本布局结构，培育发展动能。

瘦身健体，提升运营质量

“只有不断推动企业瘦身健体，才能为企业轻装上阵、公平参与市场竞争创造有利条件。改革实践中，我们不断清退‘两非’（非主业、非优势）‘两资’（低效资产、无效资产），解决历史遗留问题。”金虎说。

宁夏建设投资集团有限公司一度因历史遗留问题多、债务重、包袱大，加之权属企业“小、散、弱”等，改革发展难以推进。“我们通过持续加大企业压减力度，对建筑板块中效益低、债务多、经营困难的企业，通过关停并转等措施逐步开展清理，减少运营和管理成本，解决困难企业、‘僵尸企业’及同质化经营等问题。”宁夏建设投资集团有限公司党委副书记、总经理李志国说。

宁夏建投的制度改革，是宁夏国资企业瘦身健体的一个缩影。宁夏国资委深化区属企业重组改革，对资源交叉分散、主营业务和所处行业相近的企业、资产等进行归类整合，国有资本布局结构进一步优化。

据统计，国企改革三年行动实施以来，宁夏完成区属34户“两非”“两资”企业和24户“僵尸企业”出清，基本完成25户重点亏损子企业治理，共处置41亿元低效无效资产，企业主业更加突出、运营质量不断提升。

《 人民日报 》（ 2022年12月30日 07 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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