本报广州12月29日电 （记者贺林平、姜晓丹）工业和信息化部、广东省人民政府、广州市人民政府日前在广州共同主办2022年工业文化发展大会暨第六届中国工业文化高峰论坛，会上发布了工业文化蓝皮书《中国工业文化发展报告（2022）》。

大会以“文化铸魂 产业添彩”为主题，围绕工业文化发展的重大问题开展研讨，聚焦绿色发展、数字经济、新消费等产业文化发展热点进行对话交流，力求打造一个传播工业文化、展示优秀成果、促进沟通合作、引领发展方向的高标准高层次交流平台。

会上，工业和信息化部工业文化发展中心正式发起成立工业文化发展专家咨询委员会，打造工业文化国家级智库；一系列相关产业成果发布，区域（城市）产业名片首批试点城市签约、工业元宇宙实验室签约、工业与科幻影视专家委员会成立，其中区域（城市）产业名片打造计划启动实施以来，已得到多地积极响应。

《 人民日报 》（ 2022年12月30日 07 版）

(责编：胡永秋、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经