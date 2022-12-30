济南促进民营经济高质量发展
前三季度市场主体同比增长5.2%
2022年12月30日05:30 | 来源：人民网－人民日报
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本报济南12月29日电 （记者侯琳良）今年以来，山东省济南市集中开展专项行动，通过实施产业链对接、资本赋能等措施，着力破解转型难、盈利难、融资难等突出问题，全力促进全市民营经济高质量发展。据统计，前三季度，济南市民营市场主体147.1万户，同比增长5.2%，占全部市场主体总量的98.9%，涉税民营市场主体72.2万户，实现营业收入1.8万亿元，同比增长5.1%。
据介绍，济南出台《济南市民营经济发展环境评价方案》，成立创新性助企平台，对骨干企业、成长型企业、潜力初创企业进行一对一帮扶；编印《济南市民营经济政策指引（2022版）》，线上优化升级民营经济“政策一码通”功能板块，线下带着政策走进企业、园区等开展宣讲。
《 人民日报 》（ 2022年12月30日 07 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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