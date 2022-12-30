本报上海12月29日电 （记者谢卫群）张江科学城重点项目集中签约开工仪式日前在上海浦东新区举行。本次集中签约开工共遴选63个项目，总投资575亿元。

据介绍，张江科学城现有企业总数超2万家，高新技术企业突破1800家，从业人员规模达50万人，企业总营收突破万亿元，加快打造集成电路、生物医药、人工智能产业集群，提升硬核产业的全球竞争力。目前，张江科学城有87家上市企业，其中科创板上市企业38家。科学城第三轮“五个一批”102个项目全面开工，年内新开工项目31个，总建筑面积330万平方米，总投资约970亿元。

《 人民日报 》（ 2022年12月30日 07 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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