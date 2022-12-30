常 钦

打造一个农业品牌，不可能一蹴而就，必须尊重农业发展规律和市场规律，扎扎实实、久久为功

近日，农业农村部办公厅印发通知，推介2022年农业品牌创新发展典型案例。五常大米、洛川苹果、东港草莓等品牌农产品均位列其中。这些品质优、信誉好、竞争力强的品牌农产品从广袤田野走出，既扮靓了消费者的餐桌，也给乡亲们带来了真金白银的收入。

农业品牌是农业高质量发展的重要标志。日前召开的中央农村工作会议指出，“加快建设农业强国”“强龙头、补链条、兴业态、树品牌，推动乡村产业全链条升级，增强市场竞争力和可持续发展能力”。

近年来，随着品牌强农战略的加快实施，乡亲们的品牌意识大大增强，各地农业品牌数量快速增长，品牌效益显著提升，为助推农业转型升级、提质增效提供了有力支撑。数据显示，目前，我国省级重点培育的区域公用品牌3000多个，脱贫地区品牌农产品平均溢价超过20%。

应当看到的是，当前，我国农产品品牌众多，但大而不强的问题依然存在，品牌竞争力影响力带动力仍有待进一步提升。面向未来，加快推进品牌强农，让更多的农业品牌亮起来强起来，既有利于促进生产要素更合理配置，催生新业态、发展新模式、拓展新领域、创造新需求，促进乡村产业兴旺，也有利于更好发挥市场需求的导向作用，增加有效供给，更好满足人民日益增长的美好生活需要。与此同时，品牌效应的有效发挥，还能进一步挖掘和提升广大农村优质农产品资源的价值，增强广大小农户对接大市场的能力，让他们更多分享品牌溢价带来的收益。

让更多农业品牌亮起来强起来，首先要培优品质，夯实品牌发展根基。品质是品牌的前提和基础。消费者选择品牌农产品，看中的也是品质有保障。所以强品牌首要强品质，要严把农产品质量安全关，坚持质量第一，坚持绿色发展，推动减肥减药、农业废弃物资源化利用，加快绿色食品、有机农产品、地理标志产品认证，完善全产业链质量安全追溯体系，增强农业品牌核心竞争力，以高质量供给筑牢品牌根基。

让更多农业品牌亮起来强起来，还要加强创新驱动，让农业品牌活起来。打造农业品牌需要传承，让品牌弘扬优秀的农耕文化，延续历史文脉，为特色产业发展赋能。同时也要与时俱进、创新发展，与现代元素充分融合，提升产品科技含量。加强农产品产后分级、包装、仓储、物流、营销，特别是要加快补上冷链物流等短板，推进农产品流通现代化，在提高综合效益上做足文章。在数字消费时代，还要不断推动农业品牌营销内容，技术、模式、业态和场景创新，大力发展农村电商，推进品牌营销线上线下融合发展，让更多大而美、小而特的农业品牌走向大市场。

农产品品牌做优了就有吸引力，做强了就是竞争力。打造一个品牌，带活一个产业，富裕一方农民，不可能一蹴而就，必须尊重农业发展规律和市场规律，扎扎实实、久久为功。顺应消费需求升级，持续擦亮农业品牌，做大做强乡村特色产业，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国提供更加有力支撑。

《 人民日报 》（ 2022年12月30日 17 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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