刘 艳

原标题：五部门联合承诺：及时配全人民防疫“小药箱”

12月29日下午，工业和信息化部联合交通运输部、民政部、国家市场监管总局、国家药监局共同回应社会高度关注的解热镇痛药品、抗原检测试剂、N95口罩等重点医疗物资生产供应情况。

工业和信息化部副部长王江平说：“总体看，我国医药工业基础坚实，产业链完整，产能产量充足，能够满足全国用药需求。”

王江平介绍，为全力以赴保障医疗物资生产，已组织山东、湖北、辽宁、河南、山西、河北等重点省份750余家重点企业千方百计扩大企业产能产量。与此同时，根据各地疫情达峰时间，按照轻重缓急精准调配，全力保障重点地区、重点人群疫情防控需求。

据工业和信息化部数据，布洛芬、对乙酰氨基酚两类重点解热镇痛药日产能已达到2.02亿片，日产量达1.9亿片，12月1日以来已累计生产24.88亿片，供应市场24.12亿片；截至12月28日，累计向重点地区跨省调拨布洛芬1.74亿片、对乙酰氨基酚6000万片。

国家药品监督管理局药品监督管理司副司长石磊介绍，为服务疫情防控大局，国家药监局依法依规启动了应急审批程序，已附条件批准新冠病毒疫苗5个，另有8个新冠病毒疫苗经有关部门论证同意后纳入紧急使用；批准新冠病毒感染治疗药11个；批准各类检测试剂130余个，其中新冠病毒抗原检测试剂49个。

谈及抗原检测试剂、疫苗、口罩、血氧仪等重点医疗物资生产供应紧张情况，工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼说：“抗原检测试剂产品可以满足群众需求，新冠病毒疫苗供应可以支撑‘应接尽接’，N95口罩可以保障足量供应。”

何亚琼透露，为让药品精准快速投放患者，工业和信息化部会同商务部组织阿里大药房、京东健康、美团网等大型电商平台，在天津、石家庄试点的基础上，建立的“新冠病毒感染者购药保障平台”已在北京、浙江、河北等11个省市上线运行，投放各类药品660万人份，服务近200万名患者，农村偏远地区服务人群占80%。

“做好养老机构疫情防控，保障机构内老年人平稳度过疫情流行期，是当前‘保健康、防重症’的重中之重。”民政部养老服务司副司长李邦华介绍，为确保养老机构就医用药需求得到优先保障、有力保障，12月26日，工业和信息化部与民政部商定各省（区、市）养老机构重点医疗物资需求第一批清单，目前首批物资调拨完成，部分分发到位，能够基本满足现阶段养老机构疫情防控重点医疗物资需求。

物流运输能否保障人民群众急需的各类医疗物资及时送达？

交通运输部运输服务司副司长王绣春表示，交通运输部将医疗物资运输保障作为重点督办事项。目前，全国重点物流枢纽运行平稳，各类重点物资运输安全有序，城市末端配送“最后一公里”畅通。

“涉疫药品和医疗用品稳价格保质量工作关系人民群众身体健康，关系疫情防控大局。”国家市场监督管理总局价监竞争局一级巡视员陈志江介绍，市场监管总局对社会各界反映强烈的哄抬价格、囤积居奇、虚假宣传、虚假违法广告、假冒伪劣等违法行为严厉打击的同时，督促经营者退还多收价款，已共计向2.6万名消费者退还多收价款109万元。

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经