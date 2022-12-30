央视网消息（新闻联播）：习近平总书记指出，发展数字经济意义重大，是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。2022年，在经济下行压力加大的情况下，数字经济作为国民经济的“加速器”作用凸显，成为经济恢复向好的关键力量，为实体经济发展添能蓄力。

一秒钟可以干什么？

电商平台上，当消费者点下支付的一秒钟，后台完成了17亿次计算；而就在这一秒钟里，有超过3000个快件进入到了寄递渠道。

目前，我国数字经济规模已超45万亿元，连续多年位居世界第二位。

今年以来，以习近平同志为核心的党中央，准确把握中国经济发展的阶段性特征，深刻洞察数字经济发展趋势和规律，作出一系列战略部署、出台一系列重大政策。《“十四五”数字经济发展规划》围绕数字基础设施、产业数字化转型等方面提出了“十四五”时期重点任务和重点工程；不久前出台的“数据二十条”意见，为数据基础制度体系搭建“四梁八柱”。

这是数字经济全面发力的一年。

国家全面启动“东数西算”工程，在东部和西部8地开建国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，夯实数字经济发展的算力基础。

在贵州，总投资超过138亿元的“东数西算”贵安新区算力产业集群配套项目，刚刚开工建设。

目前，“东数西算”工程起步区新开工数据中心项目超过60个，项目总投资超过4000亿元。今年，我国5G基站数量超过222万个，建成了全球最大的移动宽带和光纤网络；截至目前，“5G+工业互联网”在建项目超过4000个，5G应用已经覆盖国民经济40个大类。而移动物联网终端用户达到17.77亿户，超过了移动电话用户数，也成为全球主要经济体中首个实现“物超人”的国家。

数字基础设施提速，让数字化转型成为制造业2022年的“关键词”。在广东佛山，到今年10月底，已经有3000多家规模以上工业企业实施了数字化转型。在山东，利用100多个工业互联网平台，链接了50万家大中小企业，打造出覆盖全链条的数字产业生态。在湖北，正在建设的5G全连接工厂就有108家。

今年，重点数字产业不断发展壮大。大数据、云计算、人工智能等新技术、新业态、新平台蓬勃兴起，线上线下融合、远程医疗、智慧物流等应用场景全面铺开，数字技术正进入生产生活的方方面面。

在安徽阜南县苗集镇，9名数字化技术员同时管理着县里的60万亩小麦。利用物联网和人工智能技术，各种病虫灾害、土壤苗情都能提前预警。种粮大户张双柱的小麦田，就通过大数据分析及时发现了风险。

如今，数字经济还在打通农产品供需的信息“鸿沟”。通过不断完善的农产品数字化供应链，天南海北的农产品被交易到国内各个角落，也缩小了区域间的差距。

2022年，数字经济成为提振经济的重要引擎，截至今年10月，我国电子信息制造业营业收入达到12.45万亿元，同比增长8.4% ；软件业务前11个月收入9.47万亿元，同比增长10.4%。

党的二十大报告指出，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群，也为数字经济描绘出未来发展路径。

(责编：徐婵、杨光宇)

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