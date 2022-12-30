郭宇靖、吉宁

原标题：从减税降费到加速扩产——北京多措并举助企纾困

近2000亿元——这是北京今年累计为企业减税降费的“真金白银”。送政策、送信息、送服务……北京市正多措并举助企惠企，助力经济企稳回升，不断为企业高质量发展营造更好环境。

减税降费提供精准服务

“提醒享受税费减免、申报辅导、风险提示和效果跟踪各环节中，税务部门为我们提供了全方位帮助，让我们了解增值税留抵退税政策。”北京阳光诺和药物研究股份有限公司总经理刘宇晶一边查看研发计划，一边对记者说。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司年初筹建了2000平方米的研发平台，由此产生了房租、人工和原材料等一系列成本。“到账后的数百万元退税款，立即投入到原材料的持续采购和设备升级中。”刘宇晶说。

留抵退税政策是国家让利企业的重要措施，可以有效缓解企业资金压力，为稳市场主体提供动力。“北京税务机关提供精准高效的服务，给企业带来实实在在的获得感。”获得了退税款的北京燕山石油化工公司相关业务负责人说。

记者了解到，今年以来，北京全市已累计新增减税降费和退税缓税缓费近2000亿元，其中已退至纳税人账户的增值税留抵退税款达1063亿元。

“这当中制造业和科技企业受惠力度较大，退税资金分别为141亿元、102亿元。”北京市税务局相关负责人介绍。

创新“定制e服务”消息互动中心，为纳税人精准推送留抵退税政策；“智能退税”实现申报表“一页预填”、减税数据“自动计算”增强纳税人端数据填报的精准度……一系列服务举措大幅提高企业减税降费效率，帮助政策红利直达快享到企业。

除留抵退税政策外，“六税两费”减征政策同时扩围，增值税小规模纳税人税费减免等政策，也为众多个体工商户和小微企业带来政策利好。数据显示，目前北京市新增减税降费规模已经超680亿元。

加大企业帮扶 续贷实现“无缝对接”

近期，为了最大限度减少疫情对经济社会发展影响，切实帮助市场主体纾困解难，北京市制定出台《北京市积极应对疫情影响助企纾困的若干措施》，从进一步降低企业经营成本、加大金融支持力度、稳定产业链供应链、加力稳就业保民生等四方面推出12条助企纾困措施。

“措施中延长了住房公积金缓缴期限，让企业和员工更从容地面对挑战。”北京网聘咨询有限公司相关负责人侯振强说，“按照政策，租房居住的员工可以按照实际租金办理支取，住房公积金贷款购房的员工疫情期间贷款不受断缴影响。目前公司已经缓缴住房公积金约531.5万元，涉及员工1243人，企业经营压力与员工生活压力都得到了缓解。”

此前，受多重因素影响，主营影视剧制作、影视项目投资等业务的北京睿博星辰文化传媒有限公司的项目进度缓慢，存在着贷款到期还款的压力。“北京银行在了解情况后，第一时间制定出方案，通过无还本续贷的方式，帮助企业1000万元贷款延期一年，并在上笔贷款到期前便完成了续贷操作，实现无缝对接。”该公司财务部负责人江小林说。

北京银行有关负责人表示，当前银行正在针对部分小微企业面临还款延期难题进一步加大工作力度，充分落实“应续尽续”“应延尽延”要求，尽快增加循环贷、无还本续贷等产品供给，帮助实体经济恢复发展。

促投资吸引社会资本增资扩产

中央经济工作会议明确，着力扩大国内需求，要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资。在北京，通过补贴吸引社会资本扩产投资，正在加速带动企业抢抓发展新机。

12月中旬，北京市发展改革委印发《关于推动“五子”联动对部分领域设备购置与更新改造贷款贴息的实施方案(试行)》，加大对设备购置与更新改造给予贷款贴息支持。

根据测算，对2023年1月1日至11月30日期间签订贷款合同并实际发生采购、可形成固定资产投资的项目给予2.5个百分点的贴息、期限2年，预计可引导设备购置与更新改造贷款300亿元以上。北京市发展改革委有关负责人表示，按商业银行中长期贷款利率4%左右测算，预计获支持的项目在贴息期内融资成本可下降六成左右。

从事智能装备研发的北京东方昊为工业装备有限公司目前已经申报了这一补贴。公司有关负责人表示，贷款贴息政策能有效降低公司财务成本，使更多的资金投入到生产经营。“我们将以此作为公司迈向数字化工厂的重要基础，实现绿色生产、智能制造，争取在全行业起到示范带头作用。”上述负责人说。

“购置与更新科研、生产等各类设备，是广大市场主体开展技术创新、扩大再生产、提高经营效率的重要措施，对优化供给结构、推动高质量发展具有重要作用。”北京市发展改革委有关负责人表示，北京将持续采用多种方式，加大对企业支持力度。

记者日前在北京召开的企业家座谈会上获悉，北京将进一步加大对在京企业支持力度，充分激发和保护企业发展活力，为首都经济社会发展积蓄更大力量。

(责编：赵竹青、陈键)

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