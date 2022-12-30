行稳致远，中国号扬帆再出发（评论员观察）
在战胜挑战中发展、在风雨洗礼中成长、在历经考验中壮大，中国经济韧性强、潜力大、活力足，将在稳步向前中实现长期可持续发展
困难面前挺得住，风雨来袭稳得住，哪怕只是小步走，只要能够不停步、不间断，就能在长时段内收获时间累积的复利，在长周期将爆发出巨大的能量
岁末，神州大地重新忙碌起来了。返岗复工的快递小哥不避寒冷，将民生医疗物资送到居民家门口；企业复工复产加快步伐，开足马力把时间抢回来；商超餐厅人气越来越旺，消费逐渐回归……人员忙起来、全国动起来、信心强起来，一个生机勃勃的中国，稳步走向新的一年。
不久前，“汉语盘点2022”正式揭晓，“稳”“党的二十大”分别当选年度国内字和国内词。这一年，这个东方大国风雨不动安如山，以一场精彩绝伦的北京冬奥盛会发出了“一起向未来”的时代强音，以坚持稳字当头、稳中求进应对超预期因素冲击；这一年，党的二十大擘画未来，描绘了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。放在时间坐标中看，“稳”字刻写中国号航船行稳致远的状态，“党的二十大”标注中国号航船扬帆再出发的航向，构成了前后相续、接续奋斗的历史进程。
稳，首先体现为经济社会大局稳定。惟其艰难，惟其磨砺，方更显“稳”的难能可贵。面对世界变局加快演变，我们挺住了，“朋友圈”越来越大；面对疫情冲击，我们顶住了，有效守护了人民生命安全和身体健康；面对国内经济下行，我们稳住了，经济大船乘风破浪向前。从这一年回溯近三年来，2020年我国成为全球率先实现经济正增长的主要经济体；2021年我国经济规模突破114万亿元；2022年我国经济顶住压力、稳中求进，持续巩固回升态势……在战胜挑战中发展、在风雨洗礼中成长、在历经考验中壮大，中国经济韧性强、潜力大、活力足，将在稳步向前中实现长期可持续发展。
稳，还体现在民生稳、人心稳上。这一年，民生始终放在首要位置，人民至上始终是不变的价值指向。人们不会忘记，在常态化疫情防控期间，水、电、燃气、通信不停，生活物资供应不断，基本民生得到有效保障；人们更会记取，纾困帮扶政策托举中小微企业，保就业政策支持高校毕业生就业创业，稳住“粮袋子”“菜篮子”守护千家万户，一系列惠民生政策“兜”住最困难群体，“保”住最基本生活，不断提高保障和改善民生水平。大战大考，检验“为人民谋幸福”的初心之诚；非常时期，凸显“以人民为中心”的理念之坚。每一个普通人稳稳的幸福，构成了社会长期稳定奇迹新篇章的最坚实基础。
稳，也是一种精神状态，一种必胜信念，一种坚定信心。回望历史，习近平总书记感慨：“什么时候没有困难？一个一个过，年年过、年年好，中华民族5000多年来都是这样。爬坡过坎，关键是提振信心。”这一年，中国历经狂风骤雨冲击而能够稳住阵脚，善于在崎岖坎坷的路上负重前行，为不确定的世界注入难得的确定性，充分展现出“不畏浮云遮望眼”“乱云飞渡仍从容”的战略定力，“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”的坚忍不拔。国家发展的蹄疾步稳，给每一个普通人以砥砺前行的动力。临近新年，当企业家成群结队包机到海外抢订单，当城市楼宇经济再现人流如潮，当农民工谋划着回家过年后的打算，亿万人民的奋斗会形成“无数互相交错的力量”，终将汇聚成推动国家发展进步的强大合力。
一个人的人生也好，一个国家的发展也好，都是一场比拼耐力和持久力的长跑。如果赢得一时的掌声就放松懈怠、遇到暂时的困难就止步不前，那只会半途而废、不能抵达终点。“日日行，不怕千万里”，困难面前挺得住，风雨来袭稳得住，哪怕只是小步走，只要能够不停步、不间断，就能在长时段内收获时间累积的复利，在长周期将爆发出巨大的能量。从这个意义上来说，坚持稳字当头、稳中求进，实际上是一种长周期、广视角的方法论智慧，看似慢实则快、看似少实则多。从2022年看向2023年及更长远未来，只要保持稳扎稳打、以稳求进，风雨无阻向前进，那么无论千山万水，也终将抵达既定目标。
在岁序更替、辞旧迎新之时，置身于时间的河流，一个国家将从过去的奋斗中汲取赢得未来的力量。回顾2022年，在风雨多经之后人们更加相信：“遇到的困难很多，有的困难是空前的，但是我们做到了。”展望2023年，在整装待发之时人们更加笃定：“顶住压力、练好内功、站稳脚跟，没有跨不过去的坎。”
《 人民日报 》（ 2022年12月30日 05 版）
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