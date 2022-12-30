最大限度激活数据要素潜能（人民时评）
构建与数字生产力发展相适应的生产关系，不断解放和发展数字生产力，才能从根本上发挥数字技术、数据要素的乘数效应
近日，中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（以下简称《意见》），从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四个方面提出20条政策举措，加快构建我国数据基础制度体系。这将促进数据高效流通使用，激活数据要素潜能，对推动数字经济发展产生积极深远的影响。
发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。数字经济时代，爆发增长、海量集聚的数据日益成为不可缺少的新型生产要素，构成国家重要的战略性资源，蕴藏着巨大的价值。一方面，数据是数字化、网络化、智能化的基础，快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各个环节。另一方面，数据只有流动起来，才会产生更多的可能性、更大的生产力。不断完善数据基础制度体系、加快构建全国统一的数据要素市场，能够促进数据要素的市场化配置，满足需求而又实现价值。因此，构建数据基础制度体系，既是推动数字经济发展的关键举措，也是促进经济社会高质量发展、推动国家治理体系和治理能力现代化的重要一环。
党的十八大以来，我国积极探索推进数据要素市场化，加快构建以数据为关键要素的数字经济，取得了积极进展。从《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》提出加快培育数据要素市场，到民法典首次将数据纳入保护范围，相继出台数据安全法、个人信息保护法等法律法规，再到《“十四五”数字经济发展规划》对充分发挥数据要素价值作出重要部署，一系列政策举措和制度安排，形成了数据要素市场的顶层设计和方向性指引，构筑起数据要素市场化配置改革的四梁八柱。
此次印发的《意见》，坚持促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济这一主线，围绕数据产权、流通交易、收益分配、安全治理构建四个制度，推进加强党对构建数据基础制度工作的全面领导、加大政策支持力度、积极鼓励试验探索、稳步推进制度建设等四项措施，旨在有效破除阻碍数据要素的供给、流通、使用的体制机制障碍。制度红利加速释放，将有利于充分发挥我国海量数据规模和丰富应用场景优势、充分发挥数据要素作用，推进数字经济向纵深发展。
构建数据基础制度体系，是新时代我国改革开放事业持续向纵深推进的标志性、全局性、战略性举措。改革开放以来，我国在土地、劳动力、资本、技术等关键生产要素方面的一次次制度性突破和机制性创新，有效提升了发展的质量和效益。数字经济时代，数字技术是迭代更新快、使用效率高、应用成本低的新型生产力，数据是具有非竞争性、无限供给、易复制、边际成本极低等属性的新型生产要素。只有因时因势构建与数字生产力发展相适应的生产关系，不断解放和发展数字生产力，才能从根本上发挥数字技术、数据要素的乘数效应，为推动经济结构转型升级、实现高质量发展奠定更加坚实的基础。
当前，数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。推动数据要素市场化改革，进一步处理好政府与市场、制度创新与技术创新、高效流通使用与安全可控等方面的关系，构建更加完备的数据基础制度体系，就能最大限度挖掘数据要素富矿，为我国数字经济发展注入强劲动力。
《 人民日报 》（ 2022年12月30日 05 版）
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