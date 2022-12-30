林成华

人才是第一资源。当前，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，科学技术和经济社会发展加速渗透融合，科技人才在大国综合国力较量与全球科技竞争中的作用愈发凸显。习近平总书记在党的二十大报告中指出“深入实施人才强国战略”，并就完善人才战略布局、加快建设世界重要人才中心和创新高地、加快建设国家战略人才力量等方面作出重要部署。为现代化建设强化人才支撑，必须形成适应国家战略需求、遵循科技创新规律、符合人才成长规律的高质量人才生态，着力造就拔尖创新人才，强化国家战略科技力量。

从人才布局看，要围绕国家战略科技力量建设进一步完善科技人才战略布局，着力化解我国关键核心领域人才的结构性矛盾。无论是基础科学研究短板还是关键核心技术受制于人，本质上都是高端人才供给不能完全适应建设世界科技强国的需要。强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能，一个重要着力点正在于围绕国家安全所需技术和大国竞争关键领域强化国家战略科技力量和人才布局，着力打造一批高水平科技先遣队。国家实验室、国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业都是国家战略科技力量的重要组成部分，相关部门应积极支持这些单位服务高水平科技自立自强。有条件的地方，应立足自身优势，结合产业发展需求，建设综合性国家科学中心或区域科技创新中心。

从人才培养看，要面向国家战略和产业需求加快完善高质量科技人才自主培养体系。应对大国博弈和全球科技人才竞争，要解决好顶尖科技人才的自主培养和战略储备问题。高质量科技人才培养离不开高质量教育体系的支持，必须加强科技教育的顶层设计，完善从基础教育到高等教育的科技教育链条。科技教育模式也需要深化改革，落实好“推进职普融通、产教融合、科教融汇”的重要要求，支持学校持续深入探索面向国家战略和产业需求的科技创新人才培养模式。充分发挥科研平台的人才培养功能，以重大科研项目为载体，加大交叉复合人才培养力度。更加重视“氛围”和“地基”，提升全民族科学素养、繁荣科学创新文化，让科普赋能科技创新，培育一支强大的科研后备军。

从人才激励看，要以激励创新为导向深化人才体制机制改革。“坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动”，意味着必须着力克服教育、科技、产业、人才各领域条块分割、各自为战的问题，在人才培养、科技创新、评价激励、组织人事、资源配置等体制机制上深化改革、强化协同。在科技资源配置机制上，要促进各类人才称号回归荣誉本身，避免科技资源配置简单与人才称号、学术头衔、行政权力直接挂钩。在人才评价改革方面，要深化符合科技创新规律和人才成长规律的评价体系改革，进一步完善政府、高校、企业、第三方机构和学术共同体等多元主体共同参与人才评价的机制，更好发挥人才评价的指挥棒作用。

奋进新征程，我国科技实力正在从量的积累迈向质的飞跃、从点的突破迈向系统能力提升。深入实施新时代人才强国战略，全方位培养、引进、用好人才，加快建设世界重要人才中心和创新高地，必能把源源不断的人才优势转化为澎湃不竭的发展动力，为全面建设社会主义现代化国家奠定人才基础。

（作者为浙江大学中国科教战略研究院副研究员、博士生导师）

《 人民日报 》（ 2022年12月30日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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