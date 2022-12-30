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白鹤滩“西电东送”大动脉全部竣工投产

2022年12月30日10:26 | 来源：新华网
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新华社北京12月30日电（记者戴小河）白鹤滩—浙江±800千伏特高压直流输电工程（下称白浙工程）30日竣工投产，标志着白鹤滩水电站电力外送通道工程全部竣工投产。

国家电网特高压部副主任黄勇说，白浙工程是国家“西电东送”重点工程，是我国装机规模第二大水电站——白鹤滩水电站的主要电力外送通道之一，是一项助力我国东部地区电力保供的关键工程。

白浙工程起于四川省凉山州布拖县，止于浙江省杭州市临平区，途经四川、重庆、湖北、安徽、浙江等5个省份，线路全长2121公里，宛如一条蜿蜒盘旋的巨龙，跨越山海，联结西东，将清洁水电从白鹤滩源源不断送往我国东部沿海地区。

白鹤滩“西电东送”大动脉包括白鹤滩—江苏、白鹤滩—浙江两条特高压工程。此前，2022年7月1日，白鹤滩—江苏工程已竣工投产。白浙工程的投运标志着白鹤滩水电站电力送出工程全面建成。

黄勇表示，这两条特高压工程每年可向华东输电超600亿千瓦时，替代燃煤2700万吨，减少二氧化碳排放4900万吨。工程竣工投产，恰逢迎峰度冬电力保供的关键时刻，将有力支持华东地区应对冬季用电负荷高峰，增强电网水火互济能力，有力满足华东地区中长期电力能源需求，保障经济发展和民生用电需求。

四川水电资源丰富，白鹤滩水电站位于四川金沙江干流河段，装机容量1600万千瓦，装机容量仅次于三峡电站。其中，左岸、右岸各建设8台百万千瓦级机组，分别送电江苏、浙江。

截至目前，国家电网通过特高压电网已累计送电超过3万亿千瓦时，相当于减少发电用煤13.5亿吨，减排二氧化碳24.4亿吨、二氧化硫2400万吨、氮氧化物2115万吨。

(责编：徐婵、杨光宇)
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