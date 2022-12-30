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后疫情时期 中国经济后发优势如何发挥？

2022年12月30日11:13 | 来源：央视网
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（央视财经《央视财经评论》）这几天，人们在上下班的时候会发现，地铁里的人多了、路上的车多了，久违的早晚高峰又回来了；到了饭点的时候，大大小小的餐馆门口，又开始排起了长队；到了周末的时候，电影院、商场里也恢复了熙熙攘攘的热闹场面。同样的场景也开始出现在高铁站、飞机场，景点的门票和酒店的房间，预订量也在不断上升。与此同时，广阔的国土上，工厂、农田、公路、高铁、水库、桥梁……一项又一项事关国计民生的重大项目，正在紧锣密鼓地加紧开工建设。

中国经济的后疫情时期，正在加速向我们走来。在宏观政策的有力支持下，中国经济韧性强、潜力大、活力足的优势，将得到更全面、更集中的体现。中央经济工作会议指出，明年经济运行有望总体回升，要“坚定做好经济工作的信心”。在着力扩大内需等各项政策的作用下，在各方面的共同努力下，明年我国经济一定会迎来整体好转。预计明年上半年，特别是二季度，社会生产生活秩序会加快恢复，经济活力会加速释放。

后疫情时期，中国经济的巨大潜能和优势体现在哪些方面？有哪些优势已经开始显现？释放中国经济的巨大潜能，发力方向有哪些？政策方面如何有效支持经济潜能的释放？敬请观看本期《央视财经评论》！

(责编：徐婵、杨光宇)
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