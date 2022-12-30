首都机场迎来元旦小长假节前客流高峰。受访方供图

人民网北京12月30日电 （记者乔雪峰）记者从首都机场获悉，12月31日至1月2日，首都机场将迎来“元旦”小长假。据首都机场预测，12月30日，首都机场迎来元旦小长假节前客流高峰，全天计划起降航班653架次，预计进出港旅客7.93万人次。

首都机场相关负责人表示，针对元旦小长假期间可能出现的客流高峰，首都机场会根据航班出港情况，在航站楼内关键流程节点，动态增加服务引导人员，为出行旅客提供全方位的问讯和帮扶服务，解决遇到的困难。同时，结合节假日期间老年、轮椅旅客及孕妇、携童家庭旅客等特殊旅客群体的出行情况，及时做好相关人员和设备的调配，开展多项贴心服务举措，助力旅客顺畅出行。

在乘机过检方面，严禁在托运行李中夹带易燃易爆、火种、锂电池（含充电宝）等物品。此外，双氧水消毒液、过氧化氢消毒液、84消毒液禁止随身携带和托运。酒精类消毒剂，酒精体积百分含量超过70%禁止随身携带和托运，70%及以下禁止随身携带，只能托运个人自用的合理数量，且每瓶不得超过500ml。水银体温计必须放置在保护盒内进行托运且每人只能托运一只，不可随身携带。

该负责人表示，为了营造浓厚的节日氛围，首都机场以“玉兔”为核心打造2号航站楼“‘兔’如其来的快乐”、3号航站楼“玉兔纳福”两处主题景观，并在航站楼扶梯、问询台等多处点位装饰布置了“春节礼迎风景线”新年招贴，将真挚的节日祝福传递给中外旅客，丰富出行体验。

(责编：郭思邈、吕骞)

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