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银联卡境外发行量突破2亿张

2022年12月30日15:23 | 来源：中国银联
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原标题：银联卡境外发行量突破2亿张

　　银联国际今日宣布，2022年，境外新增发行银联卡逾2500万张，境外累计发行规模突破2亿张。这些卡片可在全球银联受理网络中便捷使用，其中包括3800万家境外商户。

　　银联国际成立十年来，不断深化网络建设，提升境外业务本地化水平，更好地支持“走出去”的中国居民和企业，双向服务中外交流，助力提升中国金融支付产业国际影响力。目前全球已有181个国家和地区支持银联卡，78个国家和地区发行银联卡，境外受理商户数、新增发卡规模较银联国际成立之初分别增超4倍、10倍。

　　做广做深受理网络

　　近年来，越来越多游客、商旅人士和留学生将银联卡视为跨境消费的首选支付工具。这背后，是银联卡在全球不断完善的使用环境。

　　英国咨询公司RBR报告显示，银联已成为全球线下受理最广泛的卡组织。亚太、欧洲、北美银联卡受理率分别达95%、80%、80%，非洲50个国家可使用银联卡。近期，卡塔尔基本全面支持银联卡，印尼受理覆盖率提升至95%，沙特、巴林等地用卡环境大幅优化。“中国人走到哪里，银联卡用到哪里”成为实实在在的用卡体验。

　　为满足身处境外的持卡人日常生活所需，银联国际近年来开通了大批民生类商户支持银联卡，涵盖餐饮超市、医院学校、交通政务，并重点完善“无接触”支付场景建设，服务特殊时期消费者支付习惯。目前，境外200多个国家和地区2200万线上商户支持银联卡，98个国家和地区1600万商户支持银联移动支付服务。银联国际近期还与韩国移动支付服务ZeroPay、斯里兰卡国家支付网络LankaPay合作，实现银联与当地二维码网络互联互通，推动超百万家境外商户快速支持银联产品，为来年跨境人员流动恢复做好准备。

　　本地化进程提速

　　依托持续完善的受理网络与日益提升的服务能力，银联国际不断推动业务本地化发展，发卡范围、增长速度、市场份额均不断提升，银联卡成为部分市场消费者的支付新选择。

　　在亚太，区域内每新增发行4张银行卡，就有一张是银联卡。近期发布的《尼尔森报告》显示，2021年，银联亚太地区交易量在各大国际卡组织中位居第一。“银联”已占港澳存量借记卡的95%，“一带一路”沿线区域累计发行银联卡超1.5亿张。

　　为境外居民提供优质支付服务的同时，银联国际与多国央行、国家转接网络、支付联盟开展转接网络技术标准、二维码标准、芯片卡标准合作，在全球支付产业发展中提供更多“中国方案”。老挝、泰国的银行卡转接网络是以银联技术和标准建设而成，银联还向亚洲支付联盟、缅甸支付联盟、泰国银行家协会等授权芯片卡标准。

　　加快数字化转型

　　顺应消费者支付习惯变化，银联国际持续将境内移动支付的技术、标准、市场经验应用于国际市场。银联在境外提供“云闪付”、银联手机闪付、二维码钱包等多类移动支付产品，用户可享“一扫”、“一挥”、“一键”的多元支付体验。部分产品集成了非接、二维码、In-App支付，实现一部手机解决全场景支付。

　　境外已有超170个钱包产品支持绑定银联卡，分布在东北亚、东南亚、南亚、中东等30多个国家和地区。其中港澳版“云闪付”落地4年来，已接入当地几乎所有发卡机构，累计绑卡量超276万张，成为港澳居民最青睐的移动支付产品之一。新加坡最大的移动支付产品PayLah！、泰国最大手机银行K Plus、马来西亚头部钱包Boost皆已支持银联卡。数据显示，境外发行的银联卡，每4笔交易即有1笔通过绑定移动支付完成。

(责编：董童、李源)
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