人民网北京12月30日电 （记者栗翘楚）12月30日，第二十届广州国际车展开幕，在车展官方论坛“2022中国·广州汽车产业大会”上，中国国际贸易促进委员会汽车行业分会会长王侠致辞时表示，在即将到来的2023年，汽车产业所面临的原材料成本、产业链保供和消费动能三大压力都会逐渐缓解。随着传统车企转型速度加快、跨国车企入局力度加大，产业格局将加速重构。

中国国际贸易促进委员会汽车行业分会会长王侠在“2022中国·广州汽车产业大会”上致辞。

王侠表示，2022年，我国汽车产业市场销量基本稳定，汽车全年销量预计近2700万辆，创近年来新高。其中，新能源汽车销售继续保持高速增长，市场渗透率达到了25％。自主品牌实现历史性成就，全年平均市占率将突破50%。汽车出口延续增长势头，2022年1-11月，汽车出口278.5万辆，同比增长55.3％。

随着疫情防控政策不断优化，2023年我国汽车产业会面临哪些新挑战和新机遇？对此，王侠从产业、技术层面进行分析：

在产业层面，我国汽车产业所面临的原材料成本、产业链保供和消费动能三大压力都会逐渐缓解。党的二十大报告、2022年中央经济工作会议，以及一系列扩内需、促消费政策都为汽车产业带来重大利好。同时也要注意，在国际市场上，通胀和衰退可能对2023年汽车出口产生不利影响，车企在保持市场信心的同时，仍需提前谋划。在新能源汽车主战场，随着传统车企转型速度加快、跨国车企入局力度加大，我国产业格局将加速重构。当前，新能源汽车产能已出现结构性过剩。同时，2023年，新能源汽车购置补贴也将停止，几重因素叠加下，新能源车市场竞争将更加激烈。

在技术和市场层面，我国汽车产业将进入核心技术的实质性突破、盈利能力的比拼和可持续性商业模式的较量阶段。当前，我国汽车产业最紧迫是要实现核心技术的突破。除在空白点实现0到1的突破外，在各种新技术应用的过程中也要避免出现新短板。此外，新能源汽车得市不得利、智能驾驶盈利难的局面急需加以扭转，新技术商业化落地和新商业模式的市场检验，需用基本盈利能力来确保可持续发展。

(责编：郭思邈、吕骞)

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