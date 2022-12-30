外汇局：前三季度我国经常账户顺差创历史同期最高值
2022年12月30日23:07 | 来源：新华网
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新华社北京12月30日电（记者刘开雄）国家外汇管理局30日发布数据显示，今年前三季度，我国经常账户顺差3107亿美元，为历史同期最高值，与同期国内生产总值（GDP）之比为2.4%。
其中，国际收支口径的货物贸易顺差5215亿美元，同比增长37%，货物贸易顺差、出口及进口规模均创历史同期最高值；服务贸易逆差655亿美元，逆差规模同比收窄23%。
国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2022年前三季度，我国国际收支保持基本平衡。
“前三季度，外商来华直接投资1619亿美元，高于2019年和2020年同期水平，反映出我国对外资保持较强的吸引力；我国对外直接投资1133亿美元，投资节奏平稳有序。”王春英说。
当日，外汇局还公布了2022年9月末我国国际投资头寸表。数据显示，9月末，我国对外资产88980亿美元，对外负债65340亿美元；对外净资产23640亿美元，较2021年末增长19%。对外负债中，来华直接投资稳定性较强且占比超50%，规模为3.4万亿美元。
(责编：胡永秋、白宇)
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