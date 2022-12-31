15家主要交通运输新业态平台公司被约谈
2022年12月31日00:20 | 来源：新华网
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新华社北京12月30日电（记者叶昊鸣）记者30日从交通运输部获悉，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室当日对滴滴出行、T3出行、曹操出行、万顺叫车、美团打车、首汽约车、如祺出行、享道出行、阳光出行、高德打车、嘀嗒出行、满帮集团、货拉拉、滴滴货运、快狗打车等15家主要交通运输新业态平台公司进行提醒式约谈。
约谈指出，当前仍有部分平台公司主体责任落实不到位，存在随意调整运营规则、侵害从业人员和乘客合法权益、潜藏安全稳定风险隐患等问题，影响交通运输新业态健康发展。
约谈要求，要进一步规范平台经营行为，依法合规开展经营，维护公平竞争市场秩序；要做好春运期间客流及医疗和民生物资运输保障，组织调配充足优质运力，确保客运服务不中断、物资运输不断链，全力保障好医疗、生活物资运输需求；要落实交通运输行业疫情防控有关要求，有针对性地完善应急预案和处置措施。
约谈强调，要维护司机和消费者合法权益，完善平台和从业人员利益分配机制，切实保障从业人员合理劳动报酬和休息时间，确保消费者的投诉、求助得到快速回应和有效处理；要强化安全生产和应急处置，进一步强化安全隐患排查和从业人员安全培训，重点提升防御性驾驶技能、极端天气及突发情况应急处置技能，加强运营安全管理；要切实维护行业稳定，坚持公平有序竞争，保持经营策略、计价规则相对平稳，及时了解和回应从业人员合理诉求。
各平台公司表示，将按照本次约谈要求，系统梳理排查整改自身存在的问题，切实履行企业主体责任，依法合规开展经营，做好春运保障和疫情防控工作，切实保障消费者和从业人员合法权益，维护行业安全稳定，推动交通运输新业态规范健康持续发展。
(责编：胡永秋、白宇)
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