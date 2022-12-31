人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

北京生产生活秩序加快恢复（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报记者  王昊男
2022年12月31日08:16 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　华灯初上，北京市国贸桥上的车辆汇成长龙。下了班，市民宋韵从国贸地铁站上了车，发现车厢里已经没有了空座，“熟悉的感觉又回来了。”

　　北京交通部门公布的数据显示：12月17日，北京轨道交通全网客运量110.89万人次；12月29日，这一数据增加到603.96万人次。

　　蓝色港湾商区的饭店里，朋友们早就点好了菜等着宋韵，酸辣肚尖、红烧肉、双味鳜鱼……鼓楼马凯餐厅店内，客人们有说有笑。“好久没来，就惦记着这一口。”老顾客刘先生说。北京华天饮食控股集团有限公司副总经理白森森介绍，集团下属京城老字号餐厅目前客流已恢复七八成，预计未来几周会持续回暖。

　　元旦、春节两节将至，朝阳区各大商场已全面恢复营业，并纷纷推出精彩跨年活动。“购物、餐饮、娱乐，应有尽有；折扣、满赠、代金券，优惠不断。”朝阳区商务局局长刘佳介绍，“上周末，朝阳区重点商圈客流总数超过57万，单日客流总量已恢复至去年同期的72%。”

　　国贸商城的溜冰场上，6岁的豆豆在冰面上尽情撒欢。“孩子特别喜欢滑冰，之前因为疫情原因不能常来冰场练习，今天总算又上冰了！”豆豆妈妈说，“听说什刹海冰场也开了，周末准备带孩子去体验一下。”

　　12月24日，第九届全国大众冰雪季北京分会场暨第九届北京市民快乐冰雪季正式启动，活动将持续至2023年4月。北京市社会体育管理中心主任孔宪菲介绍，其间除组织丰富多彩的群众冰雪赛事活动外，还将陆续向市民发放3万张冰雪消费券。

　　12月29日，北京交通部门发布近期交通运行态势：城市复工复产继续加速推进，社会面活跃度不断增加，市民餐饮娱乐、休闲购物、亲友聚会等出行需求明显回升，路网车流量增长明显，部分路段已开始出现短时拥堵。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月31日 05 版）

(责编：鲁婧、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2021年全国专利密集型产业增加值同比增长17.9% 占GDP比重12.44%
　　人民网北京12月30日电 （记者杨曦）国家统计局30日发布数据显示，经核算，2021年全国专利密集型产业增加值为142983亿元，比上年增长17.9%（未扣除价格因素，下同），比同期国内生产总值（GDP）现价增速高4.5个百分点；占GDP的比重为12.44%，比上年提高0.47个百分点。 从内部结构看，新装备制造业规模最大，增加值为38452亿元，占专利密集型产业增加值的比重为26.9%；其次是信息通信技术服务业，增加值为30636亿元，所占比重为21.4%；再次是信息通信技术制造业，增加值为28546亿元，所占比重为20.0%；规模最小的是环保产业，增加值为3228亿元，所占比重为2.3%。…
国家统计局：2021年全国体育产业总产出同比增长13.9%
　　图片来源：国家统计局官网 人民网北京12月30日电 （记者杨曦）国家统计局30日发布数据显示，经核算，2021年全国体育产业总规模（总产出）为31175亿元，增加值为12245亿元。与2020年相比，体育产业总产出增长13.9%（未扣除价格因素，下同），增加值增长14.1%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部