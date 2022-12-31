刘青松

让生态文明理念成为全党全社会普遍共识，让经济发展和生态环境保护协调共进，我们一定能让青山常在、绿水长流、空气常新，以中国式现代化推进中华民族伟大复兴

荒漠戈壁，风力发电机和太阳能光伏电板“追风逐日”；国家公园，生态守护者夜以继日筑牢生态安全屏障；城市乡村，绿色低碳、环保节约日益成为新风尚……随着生态文明建设深入推进，神州大地生机盎然。当前，各地区各部门正深入贯彻落实党的二十大精神，努力建设人与自然和谐共生的美丽中国，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。

进入新时代，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设摆在全局工作的突出位置，全面加强生态文明建设，决心之大、力度之大、成效之大前所未有。在人口数量巨大、资源相对不足、环境承载力较弱的基本国情下，我们创造了举世瞩目的生态奇迹和绿色发展奇迹，殊为不易。也要看到，我国生态文明建设仍然面临诸多矛盾和挑战，生态环境修复和改善是一个需要付出长期艰苦努力的过程，不可能一蹴而就，必须坚持不懈、奋发有为。

习近平总书记在党的二十大报告中，深刻阐述了人与自然和谐共生是中国式现代化的重要特征，提出“尊重自然、顺应自然、保护自然，是全面建设社会主义现代化国家的内在要求”的重要论断，并作出推动绿色发展、促进人与自然和谐共生的重大部署。

新征程上，深入贯彻落实党的二十大精神，要继续以习近平生态文明思想为根本遵循和行动指南，持续推进生态文明建设。党的十八大以来，习近平总书记站在中华民族永续发展的高度，围绕生态文明建设，创造性提出一系列新理念新思想新战略，形成了习近平生态文明思想，科学指引美丽中国建设迈出重大步伐。习近平生态文明思想系统阐释了人与自然、保护与发展、环境与民生等关系，深刻回答了新时代生态文明建设的一系列重大理论和实践问题，是一个系统完整、逻辑严密、内涵丰富、博大精深的科学体系。我们要坚持用习近平生态文明思想武装头脑、指导实践、推动工作，保持加强生态文明建设的战略定力，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。

新征程上，深入贯彻落实党的二十大精神，要坚持在发展中保护、在保护中发展，着力推动高质量发展。高质量发展是绿色成为普遍形态的发展，推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。发展经济不能对资源和生态环境竭泽而渔，生态环境保护也不是舍弃经济发展而缘木求鱼。只有加快发展方式绿色转型，才能满足人民日益增长的优美生态环境需要，同时推动实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，实现人与自然和谐共生的现代化。

新征程上，深入贯彻落实党的二十大精神，要动员全社会共同参与，加快构建生态环境治理全民行动体系。生态文明是社会各界共同参与、共同建设、共同享有的事业，全体人民自觉行动起来，才能把建设美丽中国的蓝图变为现实。要以生态文明建设示范区、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、中国生态文明奖先进集体和先进个人等先进模范为榜样，增强全民节约意识、环保意识、生态意识，开展全民绿色行动，动员全社会都以实际行动减少能源资源消耗和污染排放，为生态环境保护作出贡献。

生态文明建设功在当代、利在千秋。让生态文明理念成为全党全社会普遍共识，让经济发展和生态环境保护协调共进，我们一定能让青山常在、绿水长流、空气常新，以中国式现代化推进中华民族伟大复兴，共建清洁美丽的世界。

（作者为中国生态文明研究与促进会副会长兼秘书长、研究员）

《 人民日报 》（ 2022年12月31日 08 版）

(责编：鲁婧、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经