本报记者 杨舒

原标题：2023年我国将持之以恒加强基础研究

从30日召开的全国科技工作会议上获悉，2023年科技部将重点面向国家战略需求和长远发展，强化国家战略科技力量，健全新型举国体制，打赢关键核心技术攻坚战，加快实施国家重大科技项目，培育新的经济增长点，持之以恒加强基础研究，加强重点领域超前部署，落实科技政策聚焦自立自强的要求，深化科技体制改革。

会议强调，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，全国科技界要重点抓好十个方面重点任务：一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。二是面向国家战略需求和长远发展，强化国家战略科技力量。三是健全新型举国体制，打赢关键核心技术攻坚战。四是加快实施国家重大科技项目，培育新的经济增长点。五是持之以恒加强基础研究，加强重点领域超前部署。六是落实科技政策聚焦自立自强的要求，深化科技体制改革。七是统筹推进国际科技创新中心、区域科技创新中心建设，打造具有国际领先水平的创新创业生态。八是强化企业科技创新主体地位，引导企业用好市场优势培养科技创新能力和竞争力。九是完善人才战略布局，建设高素质科技人才队伍。十是扩大国际科技交流合作，形成具有全球竞争力的创新开放生态。（记者杨舒）

(责编：鲁婧、杨迪)

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