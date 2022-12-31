陆 军

原标题：用“年轮”记录新时代生态环保如何破浪前行

【专家点评】

结合当前形势变化和未来发展趋势，发布2022年生态环境十大热点，既是对年度生态环境保护进行全面总结和概括，也为从业人员提供回顾和复盘契机，还为公众了解当前生态环境保护进展和成效打开一扇窗口。分析2022年生态环境十大热点，有以下四个特征：

一是突出学习贯彻党的二十大精神。2022年是党的二十大胜利召开之年，深入学习贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期生态环境保护工作的首要政治任务。习近平生态文明思想是新时代我国生态文明建设的根本遵循和行动指南，热点“习近平生态文明思想学习纲要”集中反映党领导生态文明建设的实践成就、宝贵经验、重大理论创新成果，用习近平生态文明思想武装头脑、指导实践、推动工作，必将引领新时代生态文明建设迈上新台阶。党的二十大提出，中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化，美丽中国是全面建成社会主义现代化强国的目标之一，热点“建设人与自然和谐共生的美丽中国”反映了党的二十大对生态环境保护的战略部署和重大论断，充分体现出党和国家加强生态环境保护、努力开创新时代美丽中国建设新局面的战略定力和坚强决心。

二是体现我国在全球生态文明建设中的贡献。我国生态环境保护成就得到国际社会广泛认可，已成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。在应对气候变化和生物多样性保护中，随处可见中国积极行动的身影：积极发挥COP15主席国作用，推动各方形成合力、凝聚共识，历史性通过“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”，掀开全球生物多样性保护的新篇章；推动COP27气候谈判取得积极成果；通过先进的绿色低碳技术和实践，将北京冬奥会打造成为首个“碳中和”冬奥会。热点“COP15”、“COP27”和“绿色冬奥”反映出无论是在国际谈判还是在实际行动上，中国都为全球气候环境治理作出贡献、彰显担当。

三是关注生态环境领域的重大进展成效。2022年，我们坚持精准、科学、依法治污，深入打好污染防治攻坚战，生态环境领域重点工作呈现新的亮点和突破。中央生态环境保护督察是党和国家的重大体制创新和改革举措，在过去几年的实践中拿下不少难啃的“骨头”，解决了一批人民群众反映强烈的突出环境问题。热点“中央生态环境保护督察”反映出这一督察制度建设的不断深化以及继续推进督察工作深入发展的信心。热点“减污降碳协同增效”反映出我国将实现减污降碳协同增效作为促进经济社会发展全面绿色转型的总抓手，协同推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展的战略部署。黄河流域拥有多个生态功能区，是我国重要的能源、化工、原材料和基础工业基地，保护黄河是事关中华民族伟大复兴的千秋大计。热点“黄河保护法”反映出我国依法保护黄河的决心——自此，长江和黄河两条母亲河的保护都有了法治保障。

四是反映生态环境保护的新趋势和新方向。随着美丽中国建设的不断推进，新的问题需要治理，新的手段需要推广。热点“新污染物治理”反映了我国对保障生态环境安全和人民群众身体健康的高度重视。开展新污染物治理的顶层设计和体系建设，体现出我国环境治理向更深、更广的方向延伸拓展。作为生态产品价值实现机制的重要途径以及“绿水青山就是金山银山”理念的具体实践，热点“EOD”经历了由试点项目到常态化实施的阶段性转变，实现了生态环境治理与产业开发项目有效融合、收益反哺、一体化实施，体现出以生态环境高水平保护推进经济高质量发展的政策创新。

年度热点折射出的是生态环境保护重点工作和趋势性变化。与过去两年的发布相比，今年的热点体现出在继承中创新、在变化中发展的时代印记。十大热点中，既有习近平生态文明思想学习纲要、COP27、黄河保护法、绿色冬奥等年度色彩浓厚、成效显著的热点，也有美丽中国、COP15、中央生态环境保护督察等继承去年内容、体现今年变化的热点，还有减污降碳协同增效、新污染治理、EOD等出台重要文件、发生阶段性变化的热点。这十大热点共同描绘出2022年我国生态环境保护的美丽画卷，也一定程度上指明了新的一年乃至未来一个时期内生态环境保护的前进方向。

（作者：陆 军，系生态环境部环境规划院党委书记、研究员）

(责编：鲁婧、杨迪)

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