原标题：国内航线邮轮旅客首次享受海南离岛免税购物政策

记者30日从海口海关获悉，12月29日，一批游客结束在三亚的旅程，带着在海南购买的离岛免税品，搭乘“招商伊敦号”邮轮从三亚凤凰岛国际邮轮母港出发返回深圳。这是国内航线邮轮旅客首次享受海南离岛免税购物政策。

这批旅客是今年冬天到访三亚的首批邮轮旅客。据海口海关统计，共监管该航次56名旅客购买免税品169件，货值10.4万元。

据了解，海关为满足邮轮旅客享受海南离岛免税购物政策诉求，升级海关内部信息化系统，并与相关免税品经营企业等单位联动，实现旅客购物、提货、核销全流程信息化闭环监管。

三亚海关关长吉胜介绍，海关将应用离岛免税溯源体系、人证验核、视频监控等手段，确保旅客购物提货有序顺畅，全力为国内航线邮轮旅客提供更好的购物提货体验，激发离岛免税消费新动能。（记者吴茂辉）

(责编：鲁婧、杨迪)

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