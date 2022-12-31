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央行：加大稳健货币政策实施力度

2022年12月31日08:39 | 来源：新华网
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原标题：央行：加大稳健货币政策实施力度

　　中国人民银行30日发布消息称，加大稳健货币政策实施力度，要精准有力，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，增强信心，攻坚克难，着力稳增长稳就业稳物价，着力支持扩大内需，着力为实体经济提供更有力支持。

　　人民银行货币政策委员会近日召开2022年第四季度例会。会议指出，要进一步疏通货币政策传导机制，保持信贷总量有效增长。用好政策性开发性金融工具，重点发力支持和带动基础设施建设。结构性货币政策工具要继续做好“加法”，强化对重点领域、薄弱环节和受疫情影响行业的支持。构建金融有效支持实体经济的体制机制，引导金融机构增加制造业中长期贷款，支持加快建设现代化产业体系。以促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系。

　　会议提出，完善市场化利率形成和传导机制，优化央行政策利率体系，发挥存款利率市场化调整机制重要作用，发挥贷款市场报价利率改革效能和指导作用，推动降低企业综合融资成本和个人消费信贷成本。优化大宗消费品和社会服务领域消费金融服务，继续加大对企业稳岗扩岗和重点群体创业就业的金融支持力度。

　　此外，会议提出，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，满足行业合理融资需求，推动行业重组并购，改善优质头部房企资产负债状况，因城施策支持刚性和改善性住房需求，做好新市民、青年人等住房金融服务，维护住房消费者合法权益，确保房地产市场平稳发展。引导平台企业金融业务规范健康发展，提升平台企业金融活动常态化监管水平。（记者吴雨）

(责编：鲁婧、杨迪)
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