原标题：国际油价30日显著上涨

国际油价30日显著上涨。

截至当天收盘，纽约商品交易所2023年2月交货的轻质原油期货价格上涨1.86美元，收于每桶80.26美元，涨幅为2.37%；2023年3月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2.45美元，收于每桶85.91美元，涨幅为2.94%。

美国油田技术服务公司贝克休斯30日公布的数据显示，本周美国活跃石油钻机数量为621个，环比下降1个，同比增加141个。（记者刘亚南）

(责编：鲁婧、杨迪)

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