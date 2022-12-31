国际油价30日显著上涨
2022年12月31日08:42 | 来源：新华网
小字号
原标题：国际油价30日显著上涨
国际油价30日显著上涨。
截至当天收盘，纽约商品交易所2023年2月交货的轻质原油期货价格上涨1.86美元，收于每桶80.26美元，涨幅为2.37%；2023年3月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2.45美元，收于每桶85.91美元，涨幅为2.94%。
美国油田技术服务公司贝克休斯30日公布的数据显示，本周美国活跃石油钻机数量为621个，环比下降1个，同比增加141个。（记者刘亚南）
(责编：鲁婧、杨迪)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 2021年全国专利密集型产业增加值同比增长17.9% 占GDP比重12.44%
- 人民网北京12月30日电 （记者杨曦）国家统计局30日发布数据显示，经核算，2021年全国专利密集型产业增加值为142983亿元，比上年增长17.9%（未扣除价格因素，下同），比同期国内生产总值（GDP）现价增速高4.5个百分点；占GDP的比重为12.44%，比上年提高0.47个百分点。 从内部结构看，新装备制造业规模最大，增加值为38452亿元，占专利密集型产业增加值的比重为26.9%；其次是信息通信技术服务业，增加值为30636亿元，所占比重为21.4%；再次是信息通信技术制造业，增加值为28546亿元，所占比重为20.0%；规模最小的是环保产业，增加值为3228亿元，所占比重为2.3%。…
相关新闻
- 评论
- 关注