原标题：美元指数30日下跌

美元指数30日下跌。

衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.32%，在汇市尾市收于103.5250。

截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0699美元，高于前一交易日的1.0676美元；1英镑兑换1.2068美元，与前一交易日持平。

1美元兑换131.05日元，低于前一交易日的132.96日元；1美元兑换0.9249瑞士法郎，高于前一交易日的0.9220瑞士法郎；1美元兑换1.3533加元，低于前一交易日的1.3539加元；1美元兑换10.4338瑞典克朗，低于前一交易日的10.4446瑞典克朗。（记者刘亚南）

(责编：鲁婧、杨迪)

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