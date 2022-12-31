美元指数30日下跌
2022年12月31日08:43 | 来源：新华网
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原标题：美元指数30日下跌
美元指数30日下跌。
衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.32%，在汇市尾市收于103.5250。
截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0699美元，高于前一交易日的1.0676美元；1英镑兑换1.2068美元，与前一交易日持平。
1美元兑换131.05日元，低于前一交易日的132.96日元；1美元兑换0.9249瑞士法郎，高于前一交易日的0.9220瑞士法郎；1美元兑换1.3533加元，低于前一交易日的1.3539加元；1美元兑换10.4338瑞典克朗，低于前一交易日的10.4446瑞典克朗。（记者刘亚南）
(责编：鲁婧、杨迪)
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