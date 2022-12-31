人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

12月份中国采购经理指数下降 经济景气水平总体有所回落

2022年12月31日09:33 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月31日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，12月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为47.0%、41.6%和42.6%。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，受疫情冲击等因素影响，12月份中国采购经理指数比上月有所下降，我国经济景气水平总体有所回落。

制造业生产经营景气水平较上月回落

制造业PMI比上月回落1.0个百分点，主要有以下特点：

产需两端有所下降。疫情对企业产需、人员到岗、物流配送带来较大影响。12月份，调查的制造业企业中反映受疫情影响较大的企业比重为56.3%，高于上月15.5个百分点。生产指数和新订单指数分别为44.6%和43.9%，低于上月3.2和2.5个百分点，制造业生产活动继续放缓，产品订货量有所下降。同时，供应商配送时间指数降至40.1%，部分调查企业反映受疫情影响，物流运输人力不足，配送时间有所延长。

价格指数均有回升。主要原材料购进价格指数为51.6%，高于上月0.9个百分点，制造业原材料采购价格总体水平有所上涨；出厂价格指数为49.0%，高于上月1.6个百分点，产品出厂价格总体水平降幅有所收窄。本月不同行业价格走势差异明显，其中农副食品加工、石油煤炭及其他燃料加工等行业两个价格指数均低于45.0%，企业原材料采购及产品销售价格均较上月有所下降；黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工等行业两个价格指数均位于55.0%以上高位，价格上涨明显。

从业人员指数继续下降。受疫情短期影响，制造业企业员工到岗率明显不足。从业人员指数降至44.8%，低于上月2.6个百分点，下拉本月制造业PMI 0.5个百分点。同时，反映劳动力供应不足的企业比重高于上月6.5个百分点。

民生相关行业PMI继续扩张。本月制造业PMI虽有所回落，但农副食品加工、医药等与民生密切相关的行业PMI继续保持在扩张区间，为经济社会恢复发展提供了有力保障。

“同时，调查中多数企业认为，随着疫情形势逐步好转，后期市场走势有望回暖。”赵庆河说。

非制造业景气水平继续下降

12月份，非制造业商务活动指数比上月下降5.1个百分点，非制造业景气水平继续回落。

服务业景气水平回落。12月份，调查的服务业企业中反映受疫情影响较大的企业比重升至61.3%，高于上月10.0个百分点。商务活动指数降至39.4%，低于上月5.7个百分点，服务业市场活跃度明显降低。在调查的21个行业中，有15个位于收缩区间，其中零售、道路运输、住宿、餐饮、居民服务等接触性聚集性行业商务活动指数均低于35.0%，行业业务总量明显回落。

赵庆河分析，随着进一步优化落实新冠肺炎疫情防控十条措施等政策落地生效，加之春节临近，国内及国际客运航班执飞量均明显恢复，航空运输业商务活动指数升至60.0%以上高位景气区间；电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务、货币金融服务、保险等行业商务活动指数均继续位于景气区间，业务总量稳定增长。

建筑业保持扩张。建筑业商务活动指数为54.4%，低于上月1.0个百分点，高于临界点，建筑业总体继续保持增长。“其中，土木工程建筑业商务活动指数为57.1%，连续11个月位于较高景气区间，表明在推动重大项目建设等各项政策措施带动下，土木工程建筑业企业保持较快施工进度。”赵庆河说。

12月份，综合PMI产出指数比上月下降4.5个百分点，表明我国企业生产经营活动总体有所放缓。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为44.6%和41.6%。

 

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2021年全国专利密集型产业增加值同比增长17.9% 占GDP比重12.44%
　　人民网北京12月30日电 （记者杨曦）国家统计局30日发布数据显示，经核算，2021年全国专利密集型产业增加值为142983亿元，比上年增长17.9%（未扣除价格因素，下同），比同期国内生产总值（GDP）现价增速高4.5个百分点；占GDP的比重为12.44%，比上年提高0.47个百分点。 从内部结构看，新装备制造业规模最大，增加值为38452亿元，占专利密集型产业增加值的比重为26.9%；其次是信息通信技术服务业，增加值为30636亿元，所占比重为21.4%；再次是信息通信技术制造业，增加值为28546亿元，所占比重为20.0%；规模最小的是环保产业，增加值为3228亿元，所占比重为2.3%。…
国家统计局：2021年全国体育产业总产出同比增长13.9%
　　图片来源：国家统计局官网 人民网北京12月30日电 （记者杨曦）国家统计局30日发布数据显示，经核算，2021年全国体育产业总规模（总产出）为31175亿元，增加值为12245亿元。与2020年相比，体育产业总产出增长13.9%（未扣除价格因素，下同），增加值增长14.1%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部