人民网北京12月31日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，12月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为47.0%、41.6%和42.6%。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，受疫情冲击等因素影响，12月份中国采购经理指数比上月有所下降，我国经济景气水平总体有所回落。

制造业生产经营景气水平较上月回落

制造业PMI比上月回落1.0个百分点，主要有以下特点：

产需两端有所下降。疫情对企业产需、人员到岗、物流配送带来较大影响。12月份，调查的制造业企业中反映受疫情影响较大的企业比重为56.3%，高于上月15.5个百分点。生产指数和新订单指数分别为44.6%和43.9%，低于上月3.2和2.5个百分点，制造业生产活动继续放缓，产品订货量有所下降。同时，供应商配送时间指数降至40.1%，部分调查企业反映受疫情影响，物流运输人力不足，配送时间有所延长。

价格指数均有回升。主要原材料购进价格指数为51.6%，高于上月0.9个百分点，制造业原材料采购价格总体水平有所上涨；出厂价格指数为49.0%，高于上月1.6个百分点，产品出厂价格总体水平降幅有所收窄。本月不同行业价格走势差异明显，其中农副食品加工、石油煤炭及其他燃料加工等行业两个价格指数均低于45.0%，企业原材料采购及产品销售价格均较上月有所下降；黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工等行业两个价格指数均位于55.0%以上高位，价格上涨明显。

从业人员指数继续下降。受疫情短期影响，制造业企业员工到岗率明显不足。从业人员指数降至44.8%，低于上月2.6个百分点，下拉本月制造业PMI 0.5个百分点。同时，反映劳动力供应不足的企业比重高于上月6.5个百分点。

民生相关行业PMI继续扩张。本月制造业PMI虽有所回落，但农副食品加工、医药等与民生密切相关的行业PMI继续保持在扩张区间，为经济社会恢复发展提供了有力保障。

“同时，调查中多数企业认为，随着疫情形势逐步好转，后期市场走势有望回暖。”赵庆河说。

非制造业景气水平继续下降

12月份，非制造业商务活动指数比上月下降5.1个百分点，非制造业景气水平继续回落。

服务业景气水平回落。12月份，调查的服务业企业中反映受疫情影响较大的企业比重升至61.3%，高于上月10.0个百分点。商务活动指数降至39.4%，低于上月5.7个百分点，服务业市场活跃度明显降低。在调查的21个行业中，有15个位于收缩区间，其中零售、道路运输、住宿、餐饮、居民服务等接触性聚集性行业商务活动指数均低于35.0%，行业业务总量明显回落。

赵庆河分析，随着进一步优化落实新冠肺炎疫情防控十条措施等政策落地生效，加之春节临近，国内及国际客运航班执飞量均明显恢复，航空运输业商务活动指数升至60.0%以上高位景气区间；电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务、货币金融服务、保险等行业商务活动指数均继续位于景气区间，业务总量稳定增长。

建筑业保持扩张。建筑业商务活动指数为54.4%，低于上月1.0个百分点，高于临界点，建筑业总体继续保持增长。“其中，土木工程建筑业商务活动指数为57.1%，连续11个月位于较高景气区间，表明在推动重大项目建设等各项政策措施带动下，土木工程建筑业企业保持较快施工进度。”赵庆河说。

12月份，综合PMI产出指数比上月下降4.5个百分点，表明我国企业生产经营活动总体有所放缓。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为44.6%和41.6%。

(责编：杨曦、吕骞)

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