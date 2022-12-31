国家外汇管理局12月30日发布数据显示，2022年三季度我国外债规模总体有所下降，结构保持基本稳定。

数据显示，截至2022年9月末，我国全口径（含本外币）外债余额为24815亿美元，较2022年6月末下降1545亿美元，降幅6%，其中汇率折算因素对外债余额下降的贡献度约为41%。

“我国外债规模下降受国际国内形势多重因素影响。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，今年二季度以来，在国际市场多重因素影响下，我国外债规模有所下降。其中，汇率折算因素造成外债余额下降630亿美元，贷款、货币与存款、债务证券、贸易信贷与预付款和其他债务负债等外债余额剔除汇率因素影响后合计下降915亿美元。

王春英说，虽然外部环境动荡不安，但我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，我国外债规模有条件继续保持总量稳定、结构优化。同时，跨境融资政策的持续优化也将更好满足市场主体的融资需求。下一步，外汇局将继续推进跨境投融资便利化，服务实体经济高质量发展。（记者刘开雄）

(责编：王静、杨光宇)

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